PES 2022: lluvia de críticas y memes por las graciosas gráficas del eFootball

El pasado jueves 30 de septiembre fue presentado al mundo la nueva apuesta de Konami con su legendario juego Pro Evolution Soccer, el siempre conocido como PES y ahora transformado en eFootball por la compañía.

El título llegó disponible para consolas como PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC y dispositivos iOS y Android, todo bajo el nombre de eFootball 2022, el simulador que trazaría un nuevo inicio en el fútbol virtual.

Pero no todo resultó como la compañía esperaba, ya que las primeras imágenes de eFootball dejó más preguntas que halagos, y no fue para menos, pues hubo algunos errores visuales que no pasaron por alto en el primer vistazo de los usuarios de Konami.

En redes sociales se conocieron las primeras imágenes que llegaron con el eFootball 2022, donde los usuarios se quejaron por las gráficas que ofreció el videojuego, donde se ven a figuras del fútbol como Leo Messi y Cristiano Ronaldo con un aspecto un poco extraño.

Lo del nuevo #eFootball2022 no se si es para llorar o salir corriendo xD. pic.twitter.com/hVP8n12nhs — L0k0hGaming (@L0k0hGaming) September 30, 2021

En otros videos divulgados los usuarios expusieron sus quejas con los errores que encontraron a lo largo del desarrollo de su experiencia con el juego.

Estamos frente a la evolución olímpica del patinaje sobre césped sintético 🤢🥺😌 #eFootball pic.twitter.com/u6JBMLsO55 — fergisgamer 🎮💫⚽ (@fergisgamer) September 30, 2021

Solo miren esto🤦🏻‍♂️, konami otra vez más nos decepciona pic.twitter.com/dkJtJ77zev — Vinnie✌️🇪🇨 (@vinnicisneros) September 30, 2021