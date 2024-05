¿Recuerdos de Vietnam? Multimillonario construirá nuevo submarino para explorar el Titanic

El Titanic es uno de los elementos más recordados en la historia de la humanidad. Este barco fue ideado como una de las mejores obras en la historia de la arquitectura, sin embargo se acabó por hundir en un accidente que tuvo lugar el 15 de abril de 1912.

Luego de esto, y de la ubicación de sus restos en el año 1985, específicamente en Terranova, Canadá, han sido varias las expediciones realizadas con el fin de poder observar de cerca lo que queda de este histórico barco.

Bastante recordada es la expedición realizada a mediados del año pasado por un submarino llamado ‘Titán’, sin embargo, este no pudo volver a la superficie, lo que lo llevó a implosionar después de un tiempo.

Durante las últimas horas, este suceso fue recordado, luego de que se diera a conocer que un nuevo multimillonario revelara sus intenciones de construir un nuevo submarino para visitar el Titanic.

En un principio este sería más seguro, con el fin de salvaguardar a los pasajeros de una mejor forma.

El hombre que reveló estas intenciones es Larry Connor, un multimillonario, que se uniría con la empresa Triton Submarines, que se encargaría de fabricar este sumergible para realizar la visita.

Según Connor, gran parte de la iniciativa por la cual desea realizar esta visita, es por la mala imagen que recibió la industria marina ante lo sucedido con el Titán.

De acuerdo con lo explicado por el multimillonario, lo necesario para poder mejorar esto, es poder construir un sumergible a través del cual se puedan realizar estas expediciones de manera más recurrente con éxito.

Ante este anuncio, varias personas han dado su opinión sobre esta temática, especialmente en redes sociales recordando lo sucedido con el Titán.

De acuerdo a algunos rumores, este submarino sería más compacto, y permitiría que la expedición fuera realizada por dos personas, a aproximadamente 4.000 metros de profundidad.

Ohio Billionaire Larry Connor will take $20M sub down to Titanic wreck site to prove industry is safer after OceanGate incident.

He will be joined by CEO of Triton Submarines Patrick Laney. pic.twitter.com/VN6JerIszW

— The Wave (@_thewavetv) May 27, 2024