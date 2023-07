Esta es la última foto que se tomaron padre e hijo antes de entrar en el submarino Titán

La noticia de la implosión del submarino Titán, propiedad de la compañía OceanGate, le dio la vuelta al mundo y causó gran conmoción, pues los cinco tripulantes que iban a bordo del sumergible perdieron la vida en la profundidad del océano Atlántico en medio de una expedición para conocer los restos del Titanic.

Tras una ardua búsqueda y una carrera contra el tiempo para intentar encontrar el submarino, el cual perdió comunicación con la superficie a escasas horas de haberse sumergido, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el Titán había implosionado con sus cinco tripulantes a bordo.

A bordo del submarino iban Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet, y Stockton Rush, CEO de OceanGate Expeditions.

Luego de confirmar que el submarino implosionó, el pasado 28 de junio la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que se encontraron algunas piezas del submarino Titán, entre los cuáles habría restos humanos.

Con el pasar de los días se han ido conociendo algunos detalles de los cinco tripulantes que perdieron la vida al intentar conocer los restos del Titanic. Al respecto, se supo que la esposa del CEO de OceanGate es tataranieta de dos de los pasajeros más ricos que iban a bordo del trasatlántico, que se hundió en 1912.

Asimismo, recientemente se filtró la última fotografía de Shahzada Dawood y su hijo Suleman, de 19 años, con vida, minutos antes de abordar el submarino Titán, en el que lamentablemente perdieron la vida.

En la fotografía se ve a padre e hijo vistiendo el traje especial para entrar al sumergible y con una gran sonrisa que reflejó la felicidad de ambos por vivir una experiencia que sería inolvidable; la postal fue tomada en el Polar Prince, el barco que los llevó a donde descendió el submarino.

The last photo of Shahzada Dawood (48) and his son Suleman (19) before they boarded the Titan submersible on June 18 pic.twitter.com/7D1GZe2WZG

— Insider News (@InsiderNewsKe) July 3, 2023