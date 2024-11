Randy Rhoads y la difícil tarea para Jake E. Lee de reemplazarlo: editorial Juan Kiss

Hay pérdidas de integrantes de bandas que nunca se superan por varias razones, ya sea porque el músico que se va o muere era extremadamente talentoso, o porque generó una empatía y un cariño especial, no sólo con los fans, sino también con los demás integrantes de la banda.

Randy Rhoads: un talento irremplazable

En el caso de Randy Rhoads, podríamos decir que todas las anteriores, y es que es de conocimiento público el talento de este prodigio de la guitarra que nos dejó muy joven, con apenas 26 años.

Siempre me he preguntado, ¿Qué hubiera sido de él si hubiera vivido más? Tal vez Ozzy no hubiera cambiado más de guitarrista, o su evolución como músico pudo haber estado más inclinada hacia la guitarra neo clásica, que era su estilo más fuerte. Esto lo hacía muy único en una época en donde todos querían sonar como Eddie Van Halen, al punto que tal vez él mismo hubiera dejado a Ozzy.

Pero Randy murió, y Ozzy tuvo que enfrentar esa pérdida, no sólo a nivel personal, también profesional. Tenía un contrato firmado y había recibido la mitad del dinero a modo de anticipo para tocar y grabar un concierto en el Ritz, en la ciudad de Nueva York, el 26 y 27 de septiembre de 1982.

El reemplazo temporal: Brad Gillis

Lo primero era conseguir un guitarrista, y fue un joven bajista llamado Dana Strum, que en el futuro tendría su propia banda, Slaughter, quien le recomendó a Ozzy al guitarrista Brad Gillis, que tocaba en Night Ranger. Así fue como Brad Gillis reemplazó al fallecido Randy Rhoads en ese concierto, el ‘Speak of the Devil’.

Ozzy Osbourne alguna vez dijo que este disco fue lanzado únicamente por presiones de la disquera. Brad Gillis recibió la oferta de quedarse en la banda de Ozzy, pero la rechazó, ya que estaba bien y feliz con su banda Night Ranger. Ahora, la tarea de Ozzy era encontrar un nuevo guitarrista, y así comenzaron las audiciones.

Jake E. Lee: El elegido

El guitarrista elegido fue Jake E. Lee. Jakey Lou Williams, más conocido como Jake E. Lee, nació en Norfolk, Virginia, el 15 de febrero de 1957. Tomó clases de piano cuando aún era un niño, y después de descubrir a Jimi Hendrix, supo que quería ser un guitarrista de rock. Tocó en varias bandas en la preparatoria, y alcanzó alguna fama en la escena musical de San Diego a finales de los 70s.

En San Diego, Jake se unió a una banda llamada Mickey Ratt en 1980, la cual, años después, se convertiría en Ratt. Sin embargo, se fue y llevó a su amigo Warren DeMartini para reemplazarlo. Finalmente, se convirtió en el guitarrista de Ozzy Osbourne, y debutó en el álbum que está de aniversario este mes, ‘Bark at the Moon’.

¿Hay pérdidas que no se superan?

Volviendo al comienzo, sí, hay pérdidas de integrantes de bandas que no se superan. Randy es el ejemplo perfecto, pero Jake E. Lee lo reemplazó con lujo de detalles. Para confirmarlo, sólo tienes que sentarte a escuchar ese álbum, el poderoso ‘Bark at the Moon’.

El incidente reciente de Jake E. Lee

Jake E. Lee fue noticia recientemente por un incidente en el que se vio involucrado mientras paseaba a su perro “Coco” en Las Vegas. Un par de tipos estaban rondando la motocicleta de uno de sus vecinos, y Jake les preguntó por qué merodeaban por el sector y con qué intenciones. Todo terminó en una confrontación y tres balazos en el cuerpo del guitarrista.

Según un comunicado del propio Jake, la policía encontró 15 casquillos de balas en la escena del altercado. Afortunadamente, Jake E. Lee milagrosamente superó este atentado y se encuentra ya recuperándose.

Canciones recomendadas de Jake E. Lee durante su trabajo con Ozzy:

‘Bark at the Moon’