Ozzy Osbourne anunció a inicios de febrero de 2023 su retiro de los escenarios porque no se sentía bien físicamente. El cantante tiene problemas de columna, padece de Parkinson y recientemente fue visto dando un paseo con su esposa.

El deterioro del cantante ha sido evidente a como se veía hace algunos años antes de anunciar sus problemas de salud. En las fotos, se puede ver que su esposa lo acompaña y va recogiendo flores en el camino para que él las huela.

El artista se ha mantenido lejos del ojo público mientras lucha contra su enfermedad y al anunciar su retiro agradeció a todos sus fanáticos. Comentó que fue una de las decisiones más difíciles que ha tomado, pero tenía que hacerlo por su salud.

Pues, recordemos que Ozzy tenía planeado una gira por Reino Unido y Europa, sin embargo, no la pudo realizar por la lesión que tiene en la columna desde hace cuatro años. Este tour se había pospuesto desde la pandemia, sin embargo, el artista se sinceró y comentó que era consiente de que no podía continuar con el rigor de viajes que exigen estos eventos.

En ese momento, el artista le dedicó un espacio especial a agradecerles a sus fanáticos y dijo que lo que más le molestaba era tener que decepcionarlos.

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus entradas durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido, como sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos. Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me jode, más de lo que nunca sabrán”, expresó Osbourne.