¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Paul McCartney? Le contamos

Paul McCartney es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial. Este artista ha logrado construir un amplio legado, gracias a su papel en el rock, y por supuesto, en los históricos Beatles.

En Bogotá podremos darnos el lujo de contar con su presencia en muy pocos días, cuando se presente en el estadio El Campín, por eso, en modo de especial, le seguimos contando detalles de la vida de Paul.

En este caso nos enfocaremos en su familia, puntualmente en sus hijos, quienes lo han acompañado durante gran parte de su vida.

Puntualmente, Paul McCartney ha tenido 3 matrimonios entre 1969 y la actualidad. El primero de ellos fue con Linda Eastman, siendo una de las parejas más reconocidas de este artista.

Sin embargo, también ha estado comprometido con Heather Mills y con Nancy Shevell, con quien sigue a día de hoy.

En estas relaciones, Paul ha tenido un total de 5 hijos. Linda tuvo en un matrimonio anterior a Heather McCartney, nacida en 1962, por lo que a día de hoy tiene 61 años. A pesar de esto, Paul le dio su apellido y es considerada su hija.

En cuanto a su profesión, es alfarera y artista.

Junto a Linda también tuvo en 1969 a Mary Anna, quien a día de hoy tiene 55 años. Esta ha compartido varios momentos junto a Paul, y de hecho, ha conseguido grandes logros en la fotografía, al punto de incluso dirigir películas.

2 años después nacería la tercera hija de la unión entre Linda y Paul. En este caso fue Stella McCartney, la tercera hija de Paul quien nació en 1971.

Esta mujer de 53 años se gana la vida como diseñadora de moda.

En 1977 nacería el único hijo varón de Paul McCartney. Este se trata de James McCartney, nacido en 1977, también de su matrimonio junto a Linda.

Este joven es reconocido por el gran parecido que tiene al exmiembro de los Beatles. Su ocupación al igual que la de su padre es ser compositor y músico.

Finalmente, la última hija del artista es Beatrice McCartney. Esta joven de 23 años tiene como madre a Heather Mills, y por el momento se encuentra en su etapa de estudiante.

