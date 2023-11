Nueva canción de The Beatles, Now and Then, hizo llorar a todo internet: aquí los memes

The Beatles regresaron en forma de nueva canción, una maqueta que pasó por un proceso de recreación que llegó gracias a un proceso que comenzó con John Lennon en 1970, pero hasta 1994 se conoció por Yoko Oko.

La historia de «Now And Then» comienza a finales de la década de 1970, cuando John grabó una maqueta con voces y piano en su casa del edificio Dakota de Nueva York. En 1994, su mujer, Yoko Ono Lennon, entregó la grabación a Paul, George y Ringo, junto con las maquetas de John para «Free As A Bird» y «Real Love», que se completaron como nuevas canciones de los Beatles y se publicaron respectivamente como sencillos en 1995 y 1996, haciendo parte del proyecto The Beatles Anthology. Al mismo tiempo, Paul, George y Ringo también grabaron nuevas partes y completaron una mezcla aproximada para «Now And Then» con el productor Jeff Lynne. En ese momento, las limitaciones tecnológicas impidieron separar la voz y el piano de John para conseguir la mezcla clara y sin nubes necesaria para terminar la canción. «Now And Then» se archivó, con la esperanza de que algún día volviera a ser visitada.

Más noticias: Inteligencia artificial revela cómo se verían los Beatles si siguieran juntos

Tiempo después, en 2021 se estrenó la docuserie «The Beatles: Get Back», dirigida por Peter Jackson, que asombró a los espectadores con su premiada restauración cinematográfica y de audio. Utilizando la tecnología de audio MAL de WingNut Films, el equipo de Jackson había desmezclado la banda sonora en mono de la película, consiguiendo aislar instrumentos y voces, así como todas las voces individuales dentro de las conversaciones de The Beatles.

Este logro abrió el camino a la nueva mezcla de Revolver de 2022, obtenida directamente de las cintas maestras de cuatro pistas. Esto llevó a una pregunta: ¿qué se podía hacer ahora con la maqueta de «Now And Then»? Peter Jackson y su equipo de sonido, dirigido por Emile de la Rey, aplicaron la misma técnica a la grabación casera original de John, preservando la claridad e integridad de su interpretación vocal original al separarla del piano.

En 2022, Paul y Ringo se dispusieron a completar la canción. Además de la voz de John, «Now And Then» incluye guitarra eléctrica y acústica grabada en 1995 por George, la nueva parte de batería de Ringo, bajo, guitarra y piano de Paul, que coincide con la interpretación original de John. Paul añadió un solo de guitarra slide inspirado por George; él y Ringo también contribuyeron con coros en el estribillo.

En Los Ángeles, Paul supervisó una sesión de grabación en Capitol Studios para el melancólico arreglo de cuerda de la canción, escrito por Giles Martin, Paul y Ben Foster. Paul y Giles también añadieron un último toque maravillosamente sutil: los coros de las grabaciones originales de «Here, There And Everywhere», «Eleanor Rigby» y «Because», entretejidos en la nueva canción utilizando las técnicas perfeccionadas durante la realización del espectáculo y el álbum LOVE. El tema final fue producido por Paul y Giles, y mezclado por Spike Stent.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

Yo sabiendo que pude vivir un lanzamiento de una canción de The Beatles pero a la vez siendo consciente de que es la última y no hay nada más inédito. pic.twitter.com/dxN3XSV2yu — Joswell (@JoswellM) November 2, 2023

La nueva canción de The Beatles es tan linda y a la vez tan triste pic.twitter.com/N84sgDLiuX — ⚪️ (@MarthyBum) November 2, 2023

así quedé después de escuchar

Now and Then – The beatles pic.twitter.com/OtkFt2x9Nq — anto (@antttoniv) November 2, 2023

every beatles fan right now pic.twitter.com/fDEiFgVgiW — ✰ sophie ✰ NOW AND THEN!!!! (@lennonscruff_) November 2, 2023