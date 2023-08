Descubra cuál es la canción más triste de los Beatles

The Beatles es sin duda una de las mejores bandas de todos los tiempos. Sus canciones, a pesar del paso del tiempo, siguen mintiéndose vigentes por sus melodías y letras que identifican a millones de personas en el mundo.

Durante diez años en los que estuvieron juntos, sacaron una gran cantidad de álbumes que fueron todo un éxito. Dentro de su repertorio, se encuentran canciones con significados bellos, inspiradores, felices, pero también tristes y con una carga de cruda realidad. Entre todas sus canciones, hay una que es considerada la más triste de la banda británica. ¿De cuál se trata? Se lo contamos.

La canción más triste de The Beatles

Elegir la canción más triste de toda la discografía de The Beatles no es tarea fácil. Sencillos como ‘Yesterday o ‘Julia’ tienen mensajes poderosos que, combinados con las únicas melodías de la banda, rasgan el alma o al menos, lo hacen sentarse a reflexionar sobre sus temas.

Sin embargo, ‘Eleanor Rigby’ ocupa el primer lugar de la canción más triste de su discografía, ¿la razón? Se trata de un sencillo que llega a una compleja universalidad: la soledad.

John Lennon y Paul McCartney fueron los escritores de esta combinación de música clásica, pop barroco y rock. McCartney, cuando era joven, trabajó como Scout, jóvenes que hacían tareas domésticas a cambio de algo de dinero. Mientras realizaba esas tareas, conoció a su ‘Eleanor Rigby’.

En una columna en The New Yorker, el cantante explicó cómo fue ese momento: “Ni siquiera sé cómo la conocí, pero me la pasaba en su casa. Descubrí que ella vivía sola, así que iba allí y charlaba con ella. El solo hecho de escuchar sus historias enriquecía mi alma e influía en las canciones que escribiría más tarde”.

Esta canción cuenta la historia de dos personas: Eleanor Rigby y el padre McKenzie, dos personas que, entre sus labores, vivian en una eterna su soledad. Por una parte, Eleanor pasó sus últimos días recogiendo el arroz que les botaban a los recién casados en la iglesia, mientras McKenzie escribía sermones para una iglesia vacía. De repente la muerte llega y lo único que les queda es una despedida solitaria:

Eleanor Rigby

Died in the church and was buried along with her name / Murió en la iglesia y fue enterrada junto con su nombre.

Nobody came / Nadie vino.

Father McKenzie

Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave / limpiándose la tierra de las manos mientras caminaba desde la tumba.

No one was saved / Nadie se salvó.

Esta canción fue revolucionaria para los oyentes pop de 1966. Su mensaje de depresión y desolación, común en la población adulta mayor, hizo que su música llegara a un público distinto al que venían atrayendo. Su letra fue alabada por poetas como Allen Ginsberg y Thom Gunn, y hasta por el cantante, actor y escultor Tommy Steele, quien los homenajeó con una estatua de que se encuentra en Stanley Street.

El ingeniero de las historias tristes

Si usted es un verdadero fanático de los Beatles, puede que su canción más triste sea diferente. Sin embargo, en la mayoría de las canciones que suelen mencionarse sobre estos temas está el talentoso McCartney, quien se encuentra realizando su gira de despedida.

De acuerdo con la Revista Rolling Stone, Paul es el segundo mejor escritor de canciones de la historia. Incluso, Bob Dylan, quien ocupó el primer puesto, afirmó en una entrevista que tuvo con la revista que le impresionaba el talento del británico.

Se trata de un artista versátil que es considerado como el mejor melodista de pop, por su capacidad de crear melodías novedosas que, junto a sus letras cargadas de significado, impactaron en la historia. Junto con Lennon, produjeron canciones como ‘She’s Leaving Home’, canción incluida en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, uno de los mejores álbumes de la historia del rock, que además compite con ‘Eleanor Rigby’.