‘Nookie’ (EN ESPAÑOL) Letra completa de Limp Bizkit ¿de qué se trata la canción?

Con más de 30 años de trayectoria musical, Limp Bizkit se ha mantenido en un estilo único y revolucionario, han caracterizado sus canciones al estilo Nu Mental, ya que, mezclan el rock con el rap.

Fred Durst junto a su amigo Sam Rivers tomaron la decisión de adentrarse al mundo musical en 1994, después de un tiempo Sam incluiría a su primo John para complementar la banda con la batería, lo que luego los hizo buscar un guitarrista y apareció Rob Waters. Con riffs memorables, esta banda ha dejado canciones clásicas, que seguramente todo oyente del género identifica. Una de ellas es ‘Nookie’, la cual tiene una letra peculiar.

Letra ‘Nookie’ de Limp Bizkit y traducción

Check / Prueba

One, one, two / Uno, uno, dos.

I came into this world as a reject / Vine a este mundo como un rechazo

Look into these eyes / Mira estos ojos

Then you’ll see the size of the flames (size of the) / Luego verás el tamaño de las llamas (tamaño de)

Dwellin’ on the past (past) / Viviendo en el pasado (pasado)

It’s burnin’ up my brain (hot) / Está quemando mi cerebro (caliente)

Everyone that burns has to learn from the pain /Todo el que quema tiene que aprender del dolor.

Hey, I think about the day (days) / Oye, pienso en el día (días)

My girlie ran away with my pay / Mi nena se escapó con mi paga

When fellas came to play (play) / Cuando los muchachos vinieron a jugar (jugar)

Now she’s stuck with my homies that she fucked (ooh) / Ahora ella está atrapada con mis amigos a quienes ella folló (ooh)

And I’m just a sucker with a lump in my throat / Y solo soy un tonto con un nudo en la garganta

like a chump / como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) / (Ey)

Should I be feelin’ bad? / ¿Debería sentirme mal?

(No) / (No)

Should I be feelin’ good? / ¿Debería sentirme bien?

(No) / (No)

It’s kinda sad, I’m the laughin’ stock of the neighborhood / Es un poco triste, soy el hazmerreír del vecindario

And you would think that I’d be movin’ on (movin’) / Y pensarías que seguiría adelante (moviéndome)

But I’m a sucker like I said, fucked up in the head (not) / Pero soy un tonto como dije, jodido de la cabeza (no)

And maybe she just made a mistake / Y tal vez ella simplemente cometió un error

And I should give her a break / Y debería darle un respiro

My heart will ache either way / Mi corazón dolerá de cualquier manera

Hey, what the hell, what you want me to say? / Oye, ¿qué carajo, qué quieres que te diga?

I won’t lie that I can’t deny / No mentiré que no puedo negarlo.

I did it all for the nookie / Lo hice todo por el nookie

(Come on) the nookie / (Vamos) el nookie

(Come on) so you can take that cookie / (Vamos) para que puedas tomar esa galleta

And stick it up your (yeah) / Y pégalo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

I did it all for the nookie / Lo hice todo por el nookie

(Come on) the nookie / (Vamos) el nookie

(Come on) so you can take that cookie / (Vamos) para que puedas tomar esa galleta

And stick it up your (yeah) / Y pégalo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Why did it take so long? / ¿Por qué tomó tanto tiempo?

Why did I wait so long, huh? / ¿Por qué esperé tanto, eh?

To figure it out? / ¿Para averiguarlo?

But I did it / Pero lo hice

And I’m the only one / Y yo soy el único

Underneath the sun who didn’t get it / Debajo del sol quien no lo entendió

I can’t believe that I could be deceived (but you were) / No puedo creer que me hayan engañado (pero tú lo fuiste)

By my so called girl (but in reality) / Por mi supuesta niña (pero en realidad)

Had a hidden agenda / Tenía una agenda oculta

She put my tender heart in a blender / Ella puso mi tierno corazón en una licuadora.

And still I surrendered / Y aun así me entregué

like a chump / como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

(Hey) like a chump / (Oye) como un tonto

I did it all for the nookie / Lo hice todo por el nookie

(Come on) the nookie / (Vamos) el nookie

(Come on) so you can take that cookie / (Vamos) para que puedas tomar esa galleta

And stick it up your (yeah) / Y pégalo en tu (sí)

And stick it up your (yeah) / Y pégalo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your / Mételo en tu

I did it all for the nookie / Lo hice todo por el nookie

(Come on) the nookie / (Vamos) el nookie

(Come on) so you can take that cookie / (Vamos) para que puedas tomar esa galleta

And stick it up your (yeah) / Y pégalo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your / Mételo en tu

I’m only human / solo soy humano

It’s so easy for your friends / Es muy fácil para tus amigos.

To give you their advice / Para darte su consejo

They’ll tell you, just let it go / Te lo dirán, déjalo ir.

But it’s easier said than done / Pero es más fácil decirlo que hacerlo

(I apppreciate) I appreciate it, I do, but / (Lo aprecio) Lo aprecio, lo hago, pero

Just leave me alone (leave me alone) / Sólo déjame en paz (déjame en paz)

Leave me alone (leave me alone) /Déjame en paz (déjame en paz)

Just leave me alone / Déjame en paz

Ain’t nothin’ gonna change / Nada va a cambiar

You can go away / puedes irte

I’m just gonna stay here and always be the same / Me quedaré aquí y siempre seré el mismo.

Ain’t nothin’ gonna change / Nada va a cambiar

‘Cause you can go away / Porque puedes irte

And I’m just gonna stay here and always be the same / Y me quedaré aquí y siempre seré el mismo

Ain’t nothin’ gonna change / Nada va a cambiar

And you can go away / Y puedes irte

I’m just gonna stay here and always be the same / Me quedaré aquí y siempre seré el mismo.

I did it all for the nookie / Lo hice todo por el nookie

(Come on) the nookie / (Vamos) el nookie

(Come on) so you can take that cookie / (Vamos) para que puedas tomar esa galleta

And stick it up your (yeah) / Y pégalo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your / Mételo en tu

I did it all for the nookie / Lo hice todo por el nookie

(Come on) the nookie / (Vamos) el nookie

(Come on) so you can take that cookie / (Vamos) para que puedas tomar esa galleta

And stick it up your (yeah) / Y pégalo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your (yeah) / Mételo en tu (sí)

Stick it up your / Mételo en tu.

Wow, great there it is / Vaya, genial ahí está

That’s fucking amazing / Eso es jodidamente asombroso

Here’s how you do it / Así es como lo haces

Watch this / Ver este

Crazy bastard / Loco bastardo

You gotta pay for a major expensive glass / Tienes que pagar por un vaso muy caro.

Ha-ha-ha-ha / Ja, ja, ja, ja

That’s how you do it / Asi es como lo haces

Ha-ha-ha-ha / Ja, ja, ja, ja

La historia detrás de Nookie de Limp Bizkit

‘Nokkie’ salió en 1999, y se trata de la historia de un hombre al cual le fueron infiel, y aunque él ya sabia lo que estaba sucediendo a sus espaldas, solo seguía manteniendo una relación con ella por su ‘Nokkie’.

En Inglaterra la palabra ‘Nokkie’ se utiliza para referirse a las relaciones sexuales y aunque en Estados Unidos no era utilizada, después del éxito de la canción este término se volvió popular. Según la agrupación, el ritmo de la canción también tiene referencia sexual, ya que su ritmo se tomó de una película para adultos. Pero esta canción cuenta la historia de una relación de uno de sus integrantes ¿De quién se trata?

La canción relata la historia que tuvo que pasar su vocalista Fred Durst, que cuando apenas estaba comenzando su carrera, sostenía una relación con una mujer que se aprovechaba de su dinero, popularidad y más cosas. El cantante sabía que su exnovia andaba con otros hombres cuando ellos estaban juntos, pero la infidelidad, no era suficiente para terminar la relación, tiempo después confesó que la única razón por la cual duro mucho tiempo con ella, era por su manera de hacer el ‘Nokkie’.

¿Usted seguiría con su pareja solo por el ‘Nokkie’?

