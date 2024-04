¿Qué significa A-113? Descubra el misterio del código que aparece en películas de Pixar

Las películas animadas de Disney y Pixar han tenido varios interrogantes que han generado todo tipo de teorías conspirativas. Justamente, uno de los que ha llamado la atención de los usuarios es el número A-113 que aparece en producciones como ‘Toy Story’, ‘Buscando a Nemo’ y ‘Los Increíbles’.

Como bien sabemos hay algunas películas de Disney que muestran alguna relación o hay personajes que aparecen en varias producciones al mismo tiempo. Varios tienen la duda por este número, pues se ha visto escondido en algunas escenas.

Las películas en las que se ha visto este número son las siguientes: en ‘Buscando a Nemo’ estaba en la cámara del dentista que le toma una foto a Marlin antes de llevarse a Nemo. Si usted recuerda, cuando le estaban pidiendo a Nemo que volviera y se alejara del barco, aparecen los buzos que se lo llevaron.

Cuando atrapan a Nemo, Marlin sale rápido para intentar recuperar a su hijo, pero justo cuando iba a salir nadando, llega un buzo. El hombre arrincona al papá de Nemo y le toma una foto con un flash.

En la imagen, se puede ver claramente que la cámara tenía el código A-113 en la parte superior.

Otra película en la que aparece este código es ‘La Princesa y el Sapo’, que se puede ver en el tranvía que iba a coger Tiana. Justo en la parte de adelante, arriba de un soporte aparece este número.

Uno de los que más recuerdan los usuarios es que este número se vio en ‘Toy Story’, pues es la placa de la camioneta de la mamá de Andy. Se puede ver cuando Woody está viendo cómo se sube la familia al vehículo.

En ‘Bichos’ también aparece, cuando Flik llega a la ciudad y en la numeración de una de las cajas que está en las paredes también aparece.

‘Increíbles’ es otra de las películas en las que se puede ver que aparece este número. Cuando Elastigirl iba a encontrar a Mr. Increíble se mete a una sala de control y se ve que es el nivel A1 y la celda 13.

Otras de las películas en las que se ve es en ‘Wall-e’, ‘Up’, ‘Cars 2’ y esto generó que se hicieran teorías alrededor de este número. Sin embargo, la verdadera razón por la que aparece tanto es bastante sencilla.

¿Por qué aparece el A-113 en películas de Disney y Pixar?

Aunque tal vez muchas personas esperaban que se tratara de un número particular o que hubiera una razón especial detrás del por qué sale en las películas. Es bastante sencillo, el A-113 era el número del salón del California Institute of the Arts en el que estudiaron los animadores de Pixar, según información que se puede ver en el sitio Disney Latino.

Esto inició como una broma interna entre los diseñadores gráficos y los estudiantes de animación de los personajes y luego fue un homenaje a la escuela. Se trato de un recurso con el que los graduados les agradecieron a todas las personas de este lugar.

Este código se convirtió en una especie de firma para los animadores de Pixar, quienes por años la han camuflado en las películas.