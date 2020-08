‘Luca’, la nueva película de Pixar inspirada en la Riviera italiana

A través de su cuenta de Twitter, Walt Disney anunció que próximamente lanzará el próximo año ‘Luca’, una película animada ambientada en Italia, que de seguro se robará el corazón de más de uno:

De acuerdo con el medio Variety, la historia de ‘Luca’ estará centrada en la vida de un joven que tiene como mejor amigo a un monstruo marino.

El director de ‘Luca’ es Enrico Casarosa, conocido por su trabajo con producciones como ‘La luna’, ‘Coco’ y ‘Ratatouille’, quien afirmó:

Just Announced: Disney & Pixar’s all-new film “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, the film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/qXhnOVAFJ0

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) July 30, 2020