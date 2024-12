¿Qué es ‘Nothing Else Matters’? Significado y traducción de la histórica canción de Metallica

‘Nothing Else Matters’ de Metallica es, sin lugar a dudas, una de las baladas más exitosas en la historia del metal y la música en general. Esta agrupación logró un auténtico ‘himno’ con esta gran canción.

Particularmente, este lanzamiento formó parte de uno de los grandes álbumes de Metallica, por lo que muchos lo recuerdan con cariño.

Sin embargo, en esta ocasión, lo que les contaremos es la historia de esta canción que conmueve a muchos, y que es considerada un éxito mítico por parte de los amantes de Metallica.

Durante los inicios de su trayectoria, Metallica gozó de gran éxito, especialmente por sus bases en el thrash metal. Este estilo les ganó el cariño del público con discos históricos.

‘The Black Album’ de Metallica

Nadie olvida los reconocidos ‘Kill ‘Em All’, ‘Ride The Lightning’ o ‘Master Of Puppets’. Sin embargo, muchos aseguran que hay un disco que cambió la dirección y reconocimiento de la banda.

Se trató del homónimo de Metallica, también reconocido como ‘The Black Album’ por su carátula. Este disco fue lanzado en 1991, con varios éxitos que quedaron para la historia.

‘Wherever I May Roam’, ‘Enter Sandman’ o ‘Throught the Never’ son algunos de ellos. Pero, nadie olvida ‘Nothing Else Matters’.

En un principio, esta canción sorprendió a muchos, en especial por tratarse de una balada de más de 6 minutos.

Pero, es importante recalcar que esta canción salió en el mismo momento que otras baladas de éxito, como ‘November Rain’.

De manera particular, esta canción trata sobre la vida misma, y la distancia entre dos personas, o un persona y un lugar. Especialmente por la tristeza de este sentimiento, que hace que todo lo demás dé igual.

Esta se define en el ‘Nothing Else Matters’ cantado por James Hetfield. Aun así, la canción también esconde otra historia, y es que fue escrita por este artista mientras estaba lejos de casa.

Por ello, en ella también se pueden encontrar frases como ‘Tan cerca, no importa que tan lejos’.

Finalmente, es importante destacar que Hetfield aseguró que esta canción la escribió para una novia del momento, lo que también recalca su dolor por estar lejos de ella en aquel entonces.

Lo cierto, es que se trata de una balada melancólica, que se convirtió en un claro éxito del metal. Sin embargo, para mayor entendimiento, les dejamos la letra.

Letra de ‘Nothing Else Matters’ en español

Tan cerca, no importa que tan lejos

No podría ser mucho más del corazón

Siempre confiando en quiénes somos

Y nada más importa

Nunca me abrí de esta manera

La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera

Todas estas palabras no solo digo

Y nada más importa

Confío en lo que busco y encuentro en ti

Todos los días para nosotros es algo nuevo

Mente abierta para una visión diferente

Y nada más importa

Nunca me preocupé por lo que hacen

Nunca me importó lo que saben

Pero yo sé

Tan cerca, no importa que tan lejos

No podría ser mucho más del corazón

Siempre confiando en quiénes somos

Y nada más importa

Nunca me preocupé por lo que hacen

Nunca me importó lo que saben

Pero yo sé

Nunca me abrí de esta manera

La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera

Todas estas palabras no solo digo

Y nada más importa

Busco y encuentro confianza en ti

Todos los días para nosotros es algo nuevo

Mente abierta para una visión diferente

Y nada más importa

Nunca me importó lo que dicen

Ni importaron los juegos que juegan

Nunca me preocupé por lo que hacen

Ni me importó lo que saben

Y yo sé

Tan cerca, no importa que tan lejos

No podría ser mucho más del corazón

Siempre confiando en quiénes somos

No, nada más importa