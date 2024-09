Preventa de Joker 2 en Colombia: precios, horarios y cines que tendrán la película

‘Joker: Folie à Deux’, más conocida como Joker 2 es una de las películas de superhéroes que más llama la atención de este 2024. Todd Phillips, su director, confirmó que la música será una parte importante de la historia, pero no se desarrollará igual que un musical, como se venía rumoreando. Su estreno se encuentra programado para el 3 de octubre en salas de cine de Colombia, y varias de estas empresas cuentan con preventa activada. Tenga en cuenta que su clasificación es para mayores de 15 años.

Según la sinopsis, la historia no ocurrirá tras un largo intervalo de tiempo de la primera cinta. Mencionando que “Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él”.

Le puede interesar: Todd Phillips, director de Joker 2, reveló insólita escena con la que inicia la película

Preventa de Joker 2 en cines de Colombia

La preventa de la película se encuentra activa en empresas como Cine Colombia, Cinemark, Procinal y Royal Films, y debido a su popularidad, estará disponible en todas las sedes de las mismas. Se espera que se encuentre alrededor de dos semanas en cartelera.

Dependiendo de la empresa o sede a la que decida asistir a ver la película, podrá encontrar horarios desde la 1:30 p.m. hasta las 22:00 p.m.

En cuanto a precios, estos dependen de la hora y el día que asista. Por ejemplo, los miércoles puede encontrarlas desde los $9.600 pesos colombianos. Si decide asistir durante el viernes, sábado o domingo en la noche, tenga en cuenta que el costo tiende a ser más elevado.

Otra manera de ahorrar es adquirir las membresías que ofrecen las diferentes empresas, con las que puede acceder a descuentos tanto en entradas como en confitería.

Le puede interesar: Estas son las canciones que Lady Gaga y Joaquin Phoenix van a cantar en el ‘Joker 2’

¿Qué dice el director sobre la esperada secuela?

Todd Phillips, su director, comentó en una entrevista para Variety que “el objetivo de esta película es hacer que parezca que fue hecha por locos. Los internos son los que dirigen el manicomio. La mayor parte de la música de la película es en realidad sólo diálogo. Simplemente, Arthur no tiene las palabras para decir lo que quiere decir, así que las canta. No quiero que la gente piense que es como ‘In the Heights’, donde la señora de la tienda empieza a cantar y luego sale a la calle, y la policía está bailando. Sin faltarle al respeto, porque me encantó ‘In the Heights’”.

¿Quiénes aparecerán en la secuela de la película?