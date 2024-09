‘Transformers’ y más: estas son las películas que tuvieron como soundtrack a Linkin Park

Archivado en: • • •

El característico sonido Linkin Park, con su interesante mezcla entre el rock alternativo y nu metal ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y también le ha permitido a la banda, sumergirse la gran pantalla a través de soundtracks inolvidables.

¿Cómo fue su interpretación?

Una de sus primeras incursiones cinematográficas ocurrió en Transformers (2007), donde la canción ‘What I’ve Done’, parte del álbum ‘Minutes to Midnight’, acompañó escenas clave y los créditos finales. La intensidad sonora de la banda amplificó la tensión y el drama de la película, destacando en los momentos de mayor acción.

Dos años después, la banda volvió a colaborar con la franquicia de Michael Bay en ‘Transformers: Revenge of the Fallen’ (2009). Con ‘New Divide’, compuesta especialmente para la película, lograron un éxito en las listas musicales, aportando al filme un sonido épico que elevó las escenas más impactantes.

Un toque de melancolía

En 2008, Linkin Park cambió de registro al formar parte de la banda sonora de Crepúsculo con ‘Leave Out All the Rest’, una de sus canciones más íntimas y reflexivas. Este tema, que suena en los créditos finales, captura la esencia melancólica de los personajes Edward y Bella, aportando un cierre perfecto a la historia romántica. La voz de Chester Bennington transmite emoción y vulnerabilidad, profundizando en los sentimientos de arrepentimiento y esperanza presentes en la letra.

La tercera colaboración significativa de Linkin Park con la saga ‘Transformers’ llegó en ‘Dark of the Moon’ (2011), en la que una versión remix de ‘Iridescent’ acompañó la conclusión de la trilogía. Con su tono melódico y atmósfera melancólica, la canción reflejó el dramatismo de los momentos finales de la cinta.

La capacidad de la banda para capturar tanto la acción como la melancolía es una muestra de su versatilidad, lo que ha permitido que su legado se mantenga vivo no solo en la música, sino también en el cine. Con cada una de sus colaboraciones, han demostrado cómo el poder de la música puede darle más significado a una historia.

Por: Emily Camargo Bolaño