Preguntaron a ciudadanos cómo se dice Estados Unidos en inglés y las respuestas son oro

Un video se volvió tendencia en redes sociales luego de que les preguntaran a algunas personas cómo se decía Estados Unidos en inglés. La grabación se volvió tendencia y muchos usuarios opinaron al respecto.

En redes sociales, usualmente se vuelven tendencia videos que las personas hacen en la calle. Algunos creadores de contenido deciden hacerles preguntas a los ciudadanos sobre cultura general y hay algunas respuestas que dan mucha risa.

En esta ocasión, un hombre paró a varios ecuatorianos en la calle y puso a prueba su inglés. Sin embargo, a la mayoría de las personas les fue mal y dieron respuestas que causaron gracia en los usuarios.

¿Qué dijeron?

Cuando el hombre inició a hacer preguntas en la calle, les dijo a las personas si sabía cómo decir Estados Unidos en inglés. Muchos usuarios que no sabían quisieron adivinar y dijeron algunas respuestas épicas.

Una de las primeras respuestas fue: “estanuense”, otra persona dijo que Estados Unidos no ase podía pronunciar en inglés. Un hombre también pensó que Estados Unidos traducía Nueva York.

Hubo otro hombre que tenía más idea de la traducción de Estados Unidos en inglés, pero la pronunciación no lo ayudó y dijo: “yunaites tan”. Otra persona aseguró que se decía “Lady” y continuaba, pero no se acordaba bien cómo pronunciarlo.

Otro sujeto dijo que se pronunciaba “estad yunis” y una joven aseguró que era “estades unides”.

Sin duda alguna, estas respuestas causaron todo tipo de comentarios y muchos usuarios iniciaron a reírse por lo que dijeron las personas. Muchos resaltaron la actitud del entrevistador, pues varios comentaron que se hubieran reído con las respuestas que dieron muchas personas.

Además, hubo un comentario que se repitió y fue en el que aseguraban que el más chistoso fue el hombre que dijo que la traducción era Nueva York. Sin embargo, también hubo otras personas que se enojaron por la forma en que respondieron muchas personas.

Video del ‘Fuicioso’ fue doblado al inglés

Fabián Alberto Betancur Pérez fue uno de los hinchas de Nacional más recordados por muchas personas. Su entrevista sobre la infidelidad hizo que muchas personas lo iniciaran a reconocer como el ‘fuicioso’.

Todo sucedió en una tarde de marzo del 1024, cuando el hombre accedió a dar una entrevista estudiantil sobre la infidelidad. Sin embargo, en esta habló con un poco de mal léxico e incoherencias, siempre demostrando su amor por Nacional.

Desde ese momento, son muchas las personas que han hecho populares las siguientes frases como: “fuiciosos”, “todo bien, todo bonito” e “irresponsables”, pues fueron algunas de las que pronunció.

Las personas han aprovechado para hacer chistes con este tipo de material y aunque el hombre ya falleció, esto no pierde vigencia.

“You Know that everything is good, everything bonito and you kwon that only national be sensible a 3-0 today with the help of god let us ask the lord that only green to death we are the best. Infidelity, the most irresponsible people in this life”, se escucha en el video.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la traducción del todo bien, todo bonito, pues en inglés se escucha muy diferente al video original.