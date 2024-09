¡Pilas conductores! Médico alertó de nueva modalidad de robo en centros comerciales

La inseguridad en Colombia se ha vuelto una preocupación constante debido a la habilidad de los delincuentes para desarrollar nuevas estrategias que les permitan llevar a cabo sus robos. Los ciudadanos deben permanecer siempre en estado de alerta para no caer en manos de estos criminales. Un caso reciente compartido por el médico Raúl Salazar en sus redes sociales es un claro ejemplo de esta problemática y sugiere que podría haber una nueva modalidad de robo en los centros comerciales del país.

Raúl Salazar relató que, durante una visita a un centro comercial en Cali, estacionó su vehículo en el parqueadero para realizar algunas diligencias junto a su familia. Al regresar al estacionamiento, percibió algo inusual que le hizo pensar que estaba a punto de ser víctima de un robo.

«Cuando fui a coger la manija para abrir la puerta noté que tenía un alo, como si le hubieran aplicado un ‘spray’», explicó Salazar en el video que compartió en sus redes sociales.

Intrigado por la extraña sustancia, Salazar decidió tocarla y olfatearla, lo que provocó una reacción inmediata en su cuerpo. “Afortunadamente iba acompañado. Toqué eso porque se me hizo muy extraño y lo olí. Prácticamente se me fueron las luces. Me iba a desmayar. Me mareé horrible y me di cuenta que me iban a robar”, detalló en su relato. Este incidente, según Salazar, podría ser una nueva táctica utilizada por los delincuentes para dejar inconscientes a sus víctimas, facilitando así el robo de sus pertenencias o incluso de sus vehículos.

Tras darse cuenta del peligro, Salazar y su familia buscaron la ayuda de un guardia de seguridad del centro comercial. A pesar de la gravedad de la situación, el médico tuvo que pasar una hora en la enfermería recuperándose de los efectos de la sustancia antes de poder marcharse.

Médico pide precaución a conductores

Finalmente, Salazar hizo un llamado a todos los conductores para que sean extremadamente cuidadosos al revisar sus vehículos antes de abrir las puertas. «Revisen muy bien qué hay en las manijas de su carro. Antes de abrirlo, observen si tiene algo antes de tocarlo. Son profesionales y nosotros tenemos que estar alerta», concluyó el médico en su video, advirtiendo a los colombianos sobre los riesgos que enfrentan debido a la creciente creatividad de los delincuentes.

