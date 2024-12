Pierce The Veil anuncia concierto en Bogotá: fecha, lugar y precio de las boletas

Pierce The Veil sorprendió a todos sus fanáticos en Colombia con el anuncio de que se presentará en el país el próximo año. La agrupación de San Diego, Estados Unidos, tendrá un concierto en Bogotá como parte de su gira mundial ‘I can´t hear you’.

La gira, que incluye 46 fechas confirmadas en América del Norte, Europa y América Latina, llega luego de que Pierce The Veil fuera la banda telonera que acompañó a Blink-182 durante todo su tour ‘One More Time’.

El tour mundial de Pierce The Veil iniciará el 13 de mayo y será la gira más grande encabezada por la banda hasta la fecha. Incluirá paradas en lugares legendarios como el Madison Square Garden en Nueva York, el Kia Forum en Los Ángeles, el OVO Arena Wembley en Londres y el Espaço Unimed en São Paulo.

Durante la gira, Pierce The Veil interpretará canciones de su aclamado álbum “The Jaws of Life” (2023), así como clásicos de sus cinco discos de estudio, llevando a los fans en un recorrido desde A Flair for the Dramatic hasta Misadventures.

«Estamos emocionados de anunciar la gira mundial ‘I Can’t Hear You’. Después de casi dos décadas, esta gira es un tributo a todo lo que hemos construido junto a nuestros fans. Visitaremos lugares emblemáticos como Madison Square Garden, Red Rocks y Wembley Arena, con un repertorio que abarca toda nuestra trayectoria. ¡Será nuestra gira más grande, ruidosa e inolvidable hasta ahora! ¿Nos escuchan ahora?», expresó la agrupación estadounidense.

Fecha, lugar y boletas del concierto de Pierce The Veil en Colombia

El concierto de Pierce The Veil en Bogotá, Colombia se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre del 2025 en el Royal Center.

La venta de boletas estará disponible a través de eticket.com. La preventa de artista iniciará a partir del próximo 4 de diciembre a las 10:00 a.m. La venta general tendrá lugar el viernes 6 de diciembre a la misma hora.

Localidad – precio

General piso 1:

Etapa 1: $172.000

Etapa 2: $207.000

Etapa 3: $230.000

General piso 2:

Etapa 1: $172.000

Etapa 2: $207.000

Etapa 3: $230.000