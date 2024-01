Mujer contó al borde del llanto que tiene tres trabajos y no le alcanza la plata

Archivado en: •

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que una mujer cuenta la dura situación económica que enfrenta y recibió todo tipo de comentarios. Ella aseguró que no le alcanza el sueldo para sobrevivir el mes.

La situación económica es un tema que preocupa a la mayoría de las personas y esto no sucede solo en Colombia. Una mujer que vive en Estados Unidos contó cómo tuvo que conseguir trabajaos porque no le alcanza la plata.

En la grabación, la mujer se ve bastante afectada e inicia a hacer una reflexión sobre cómo se siente ahogada. Asegurando que no le alcanzaba el sueldo con un trabajo fijo que tenía y por eso consiguió otros dos.

“Con mi trabajo a tiempo completo no llego. Conseguí un segundo trabajo y apenas llego al final de mes. Mi tercer trabajo es impredecible si me pagan a tiempo. Siento que me ahogo y no sé qué hacer. No sé si a alguna industria le está yendo bien en este momento», dijo.

Comentó que, aunque tiene estos empleos, aun así, tiene que usar la tarjeta de crédito para solventar algunos gastos que tiene. Esto lo contó mientras estaba conteniendo las lágrimas y dijo que no sabía qué hacer.

También dijo que antes le rendía más el dinero y le sobraba, sin embargo, la situación fue empeorando a medida que pasa el tiempo.

Inclusive, comentó que ha pensado seriamente en cambiar su trabajo de tiempo completo para volver a ser camarera. Dijo que con este podría hacer más dinero por las propinas que le daban los clientes.

“Seriamente he considerado renunciar a mi trabajo de full tiempo para volver a ser camarera, porque puedo usar mi personalidad”, aseguró,

El video ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales y muchos usuarios han dicho que se trata de una cuestión de organizar los gastos. Sin embargo, otros se han mostrado bastante comprensivos con el tema y aseguran que también les sucede.