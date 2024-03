Mujer atacada con jeringa en TransMilenio contó qué fue lo que pasó: “Me sentí mareada”

Archivado en: •

En los últimos días, se conoció la denuncia de una joven que aseguró haber sido atacada con una jeringa en TransMilenio. Según reveló la mujer, el hecho se presentó cuando se disponía a hacer un transbordo en la estación Avenida Chile. El sujeto la atacó de un momento a otro y sin cruzar ninguna palabra.

La joven contó que el pasado 1 de marzo, sobre las 2:30 de la tarde, vivió momentos de pánico cuando un hombre desconocido la golpeara en un brazo, aparentemente por accidente. Sin embargo, según el relato de la víctima, dicho golpe solo habría sido una excusa para atacarla con lo que sería una jeringa.

“En la Avenida Chile había un señor. Yo iba normal bajándome del TransMilenio, cuando siento que el señor me pega en el brazo durísimo; un golpe que de verdad me desestabilizó de una vez. Yo lo miré de reojo, pero del golpe, yo dije ‘no me puedo quedar acá porque siento que me va a hacer algo’. Entonces me fui a otra puerta y me empecé a revisar el brazo. De tanto que estaba desestabilizada, incluso se me cayó el bolso, pero yo no me di cuenta”, relató la joven en entrevista con Caracol Radio.

Mujer fue atacada con una jeringa en TransMilenio

Según denunció la joven, se sintió mareada tras el ataque y decidió contarle lo sucedido a una pasajera. Pues tenía miedo de que se desmayara o le ocurriera algo peor. Finalmente, la mujer logró llegar a su trabajo y fue allí donde se percató que la habían chuzado con una jeringa.

Aunque ya no sentía mareo, la joven relató que sentía un fuerte dolor en el brazo, por lo que procedió a revisárselo. Fue entonces, cuando se dio cuenta que tenía un pinchazo y estaba sangrando.

Tras percatarse de lo sucedido, la mujer acudió de inmediato a un centro hospitalario, donde le hicieron análisis y descartaron preliminarmente que tuviera algún contagio.

“Me hicieron exámenes de sangre, rayos X, y aunque todo salió bien, tengo que esperar entre tres y seis meses para poder hacerme otra vez los mismos exámenes y certificar que todo esté bien”, reveló la joven.

