¿Mensaje satánico? Este es el verdadero significado detrás de ‘Hotel California’ de Eagles

Archivado en: •

‘Hotel California’ es una de las canciones más famosas y reconocidas en la historia, es rara la persona que no la reconozca. Hay muchas teorías sobre el significado de este tema y aquí le decimos algunas.

Mire también: Artista colombiano se le midió a hacer un cover de ‘Hotel California’

La canción dura seis minutos y logró posicionarse en el primer lugar de las listas de radio en su lanzamiento en 1976. Se estima que vendió más de 150 millones de copias.

¿Qué significa?

Sobre el significado real de esta canción se ha hablado mucho, sobre segundas intenciones y también mensajes ocultos que se transmitiría con esta. Inclusive, algunos dicen que si se canta al revés tiene significados satánicos.

‘Hotel California’ fue la canción que catapultó la fama de The Eagles por todo el mundo. El significado de la letra es un misterio, pero los artistas han defendido que es un tema que tiene bastante sentido para ellos.

Hay una leyenda que hace referencia al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en un hotel y les hacía invitaciones a los huéspedes para tomar algo en un bar. Don Henley, artista compositor y uno de los fundadores de Los Eagles, contó su propia historia.

La canción habla del artista que llegó a un pueblo para buscar descanso y encontró todo un “paraíso” en ese hotel. Aseguran que hubo una mujer que le dio la bienvenida, en el que siempre tienen la misma estación.

A continuación, se menciona la parte en la que hace referencia al supuesto espíritu pues una mujer le ofrece una copa de vino y cuando el cantante ve que no llega, va y se la reclama. Sin embargo, la persona encargada lo mira sorprendido y le dice que no han tenido ese espíritu desde 1969.

Esta letra ha sido analizada en muchas ocasiones y hay algunas que destacan que se hace referencia a rituales satánicos, estar atrapado en el purgatorio y también hay quienes dicen que el hotel es una metáfora sobre la adicción a las drogas.

Don Henley ha hablado del tema y defendió la versión oficial, esta fue la descripción que hizo:

«La letra describe la creación del título como un resort de lujo, donde puedes pagar la cuenta en cualquier momento, pero nunca puedes salir; la canción es una alegoría sobre el hedonismo, la autodestrucción, y la codicia de la industria de la música de finales de 1970. Es básicamente una canción sobre el lado oscuro del sueño americano y sobre el exceso en los Estados Unidos, que es algo sobre lo que sabíamos mucho«, comentó.

¿Cuáles son las teorías?

A pesar de la explicación que dio Don Henley, los fanáticos han analizado y creado teorías. Una de ellas, es una de conspiración sobre supuestos indicios de apoyo al satanismo. Iniciando, porque el título de la canción haría referencia a la dirección en la que el llamado Papa Negro fundó la iglesia satánica.

Además, en la parte superior del disco, en la que aparece el grupo, se puede ver un personaje que está asomado a una ventana, es calvo y con barba y varias personas dicen que es el anticristo.

“This could be heaven or this could be hell” (‘Esto puede ser el cielo o puede ser el infierno’) o “You can check out anytime you like but you can never leave” (‘Puedes cancelar tu reserva cuando quieras, pero no puedes marcharte nunca’), hacen referencia a lo que dice el artista, a la crítica a la sociedad.

Por último, también hay teorías que dicen que Hotel California es un manicomio en el que los huéspedes están atrapados y no pueden salir. También, que se podría tratar de un hospital de rehabilitación.