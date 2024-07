Melissa Martínez tuvo altercado en aeropuerto de Estados Unidos; la bajaron del avión

Archivado en: •

La CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024 ha acaparado la atención de fanáticos, periodistas y jugadores, reafirmándose como el torneo continental de selecciones más antiguo y uno de los más seguidos. Entre la euforia de la competición, una noticia ha resonado en las redes sociales, protagonizada por la periodista Melissa Martínez.

Melissa Martínez, conocida presentadora de ESPN y Caracol Radio, ha estado compartiendo detalles de su experiencia en CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024 a través de su perfil de Instagram. Acompañando a la Selección Colombia y reportando desde los estadios, ha mantenido a sus seguidores informados y entretenidos. Sin embargo, recientemente publicó una historia que ha generado una gran cantidad de reacciones debido a una desagradable experiencia en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Le puede interesar: Melissa Martínez y Fabián Vargas se agarraron a gritos en plena transmisión

En su relato, Melissa explicó que al abordar un vuelo hacia Dallas por motivos laborales, se le negó la posibilidad de viajar, a pesar de haberse sentado ya en el avión. Este incidente la dejó visiblemente afectada y se manifestó en su cuenta de Instagram:

“Hoy me pasó algo que en 20 años viajando jamás me ha pasado. Voy a abordar el vuelo, me bajaron del vuelo después de sentarme en el avión, pero todo lo que ocurrió en torno a ese vuelo y me tiene triste, mañana se los contaré, porque viví una de las experiencias más difíciles y donde me cuestiono ¿Dónde queda la sensibilidad de la gente?, porque son personas que deberían tener vocación de servicio. Así que les estaré contando”.