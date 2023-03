Melissa Martínez y Fabián Vargas se agarraron a gritos en plena transmisión

Archivado en: •

Durante la emisión de este miércoles 29 de marzo del programa ‘ESPN Show’ de ESPN, Melissa Martínez y Fabián Vargas protagonizaron un intenso episodio cuando se fueron a los gritos mientras debatían sobre la Liga BetPlay.

Todo ocurrió cuando los periodistas empezaron a debatir sobre el desempeño de Boyacá Chicó en la competencia, pues el equipo boyacense está liderando la lista de las posiciones de la Liga Betplay con 20 puntos.

Mire también: Melissa Martínez celebró el golazo de Borré con sensual foto presumiendo sus ‘balones’

Todo comenzó cuando uno de los periodistas insinuó que, por el hecho de estar ocupando el primer lugar en la lista de posiciones, el Boyacá Chicó ya era el campeón de la Liga, al respecto, Fabián Vargas cuestionó dicha insinuación y fue ahí donde entró Melissa Martínez a debatir.

La pelea entre Melissa Martínez y Fabián Vargas

La discusión se generó por el nuevo líder del campeonato, pues esto recordó un tema de días anteriores cuando el primer lugar lo estaba ocupando América de Cali.

El comentarista Antonio Casale le metió humor al tema cuando le pasó una sombrilla al exfutbolista y actual panelista de ESPN y le dijo: “Sacan el paraguas los del América porque el líder ahora es el Boyacá Chicó”.

Al respecto, Fabián Vargas refutó y preguntó en tono sarcástico: “¿Se acabó el torneo?, ¿Ya es campeón Chicó?”.

Fue justo en ese momento cuando entró Melissa a la discusión: “Cuando le dije eso me dijo que no le bajara la caña al América. Sea serio. No le baje la caña a Chicó y no diga que ya es campeón… No señor, respete. No le baje la caña a Boyacá Chicó…”.

Le puede interesar: Las curvas de Melissa Martínez se roban toda la atención con apretado atuendo

Luego de seguir el intercambio de comentarios, en donde ambos tenían un tono de voz alto, Vargas le lanzó otro comentario a Melissa y dijo: “Los hinchas pueden decir lo que quieran, lo que usted no puede es menospreciar a los equipos…”.

Al respecto, Melissa se agarró la cabeza y en tono sarcástico le respondió: “Qué reversazo en un programa. Increíble”.

Más adelante, la presentadora volvió a tocar el tema sobre la discusión, pero lejos de calmar los ánimos ambos panelistas terminaron discutiendo nuevamente.

“Si usted no me permite interactuar va a ser muy difícil. Se llama caballerosidad y a veces uno puede aplicarla”, dijo Melissa.