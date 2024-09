Así puede ver completo el primer concierto de Linkin Park de su gira From Zero

Archivado en: •

Linkin Park ha regresado de manera impactante a los escenarios, marcando una nueva etapa en su carrera con un concierto histórico el 11 de septiembre de 2024 en el Kia Forum de Los Ángeles. Este show, el primero de su gira de reunión y el primero desde la trágica muerte de Chester Bennington en 2017, no solo destacó por la emotividad del evento, sino también por el debut de Emily Armstrong, cofundadora de la banda Dead Sara, como la nueva vocalista principal. Este regreso ha generado gran expectativa entre los seguidores de la banda, y el evento demostró que el legado de Linkin Park sigue tan fuerte como siempre.

El espectáculo comenzó con una explosión de energía cuando la banda interpretó «Somewhere I Belong», seguido por éxitos como «Crawling» y «Lying From You». La recepción del público fue apabullante, especialmente cuando Mike Shinoda presentó oficialmente a Armstrong, preguntando a la audiencia: “¿Ya han conocido a nuestra amiga Emily?”. El Kia Forum, repleto con más de 17,000 personas, estalló en aplausos, mostrando un apoyo abrumador a la nueva vocalista.

Le puede interesar: Mike Shinoda reveló la verdadera razón por la que Linkin Park decidió reunirse

Uno de los momentos más destacados del concierto fue la interpretación de «Numb», donde Armstrong ofreció una actuación particularmente emotiva. Según Variety, la cantante supo manejar la presión de ocupar el lugar de Bennington con gracia y fortaleza, cautivando tanto a los críticos como a los fanáticos. Este equilibrio entre homenaje al pasado y mirada hacia el futuro es una de las claves que ha permitido a Linkin Park mantener su relevancia en la industria del rock contemporáneo.

La banda presentó un setlist equilibrado, que incluyó tanto clásicos como sorpresas. Entre los momentos más comentados estuvo la interpretación en vivo de “Friendly Fire”, una canción grabada originalmente con Bennington en las sesiones de One More Light en 2017. Asimismo, Armstrong mostró su entusiasmo al interpretar “Keys to the Kingdom”, exclamando: “¡Justicia para The Hunting Party!”, haciendo referencia al material que no había sido incluido en los recopilatorios recientes de la banda.

Necesita saber: El oscuro significado de The Emptiness Machine, la nueva canción de Linkin Park

Vea el primer concierto de Linkin Park en su gira From Zero

El regreso de Linkin Park ha generado algunas controversias, particularmente en torno a la incorporación de Emily Armstrong. Jaime Bennington, hijo de Chester, expresó su preocupación semanas antes del concierto, afirmando que la llegada de Armstrong podría «borrar silenciosamente» el legado de su padre.

Sin embargo, Mike Shinoda fue claro al decir que, aunque la banda está abriendo un nuevo capítulo, “no se trata de olvidar el pasado, sino de honrarlo y seguir adelante”. Durante la interpretación de «Points of Authority», Shinoda pidió al público que cantara en homenaje a Chester, creando un momento profundamente conmovedor.

La nueva alineación de la banda también incluyó a Colin Brittain como baterista, quien reemplazó al miembro fundador Rob Bourdon, que se alejó de la banda. Aunque Brad Delson, guitarrista y miembro original, no estuvo presente en este concierto, aseguró que seguirá colaborando en la creación de nueva música junto a Linkin Park.

Ver también: Mike Shinoda reveló porqué decidieron no cambiar el nombre de Linkin Park para la reunión

El show culminó con una vibrante interpretación de “Bleed It Out”, que incluyó un fragmento de “There They Go” de Fort Minor, el proyecto paralelo de Mike Shinoda, lo que dio un cierre cargado de energía a una noche inolvidable. La gira mundial de Linkin Park continuará en ciudades como Nueva York, Berlín, Londres, Seúl y culminará en Colombia.

Además, el grupo confirmó que su próximo álbum, titulado *From Zero*, será lanzado el 15 de noviembre de 2024. Esta nueva producción promete ser una evolución en el sonido de la banda, mientras mantiene viva la esencia que los ha llevado a ser un pilar del rock moderno.