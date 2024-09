Hijo de Chester Bennington acusa de «traición» a Mike Shinoda tras regreso de Linkin Park

Archivado en: •

Jaime Bennington, hijo del fallecido Chester Bennington, ha lanzado fuertes críticas hacia Mike Shinoda, cofundador de Linkin Park, luego de que la banda anunciara su regreso con la nueva vocalista, Emily Armstrong. Las críticas de Jaime surgieron después del evento de streaming del 5 de septiembre, donde el grupo presentó su nuevo sencillo, «The Emptiness Machine», y reveló su próximo álbum «From Zero», junto con una gira mundial limitada que incluye una parada en Colombia.

Aunque la mayoría de los seguidores recibieron bien a Armstrong, quien anteriormente formó parte de Dead Sara, la situación se tornó tensa cuando surgieron reportes que la vinculaban con la Iglesia de la Cienciología y con el actor Danny Masterson, recientemente condenado por abuso. Esta información fue divulgada por Cedric Bixler-Zavala, líder de The Mars Volta, generando una gran polémica en redes sociales.

Armstrong no tardó en responder a las acusaciones, emitiendo un comunicado a través de Instagram Stories, donde explicó su relación con Masterson: “Hace varios años, me pidieron que apoyara a alguien que consideraba un amigo en una audiencia judicial, y fui a una de las primeras sesiones como observadora. Pronto me di cuenta de que no debería haberlo hecho. Siempre trato de ver lo bueno en las personas, y lo juzgué mal. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Salieron a la luz detalles inimaginables y más tarde fue declarado culpable. Para decirlo de manera más clara posible: no apoyo el abuso ni la violencia contra las mujeres, y empatizo con las víctimas de estos crímenes”.