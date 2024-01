Luis Díaz desató risas por burlarse de curiosa reacción que tuvo Jürgen Klopp

Archivado en: •

En un partido que ubicó al Liverpool en la cima de la tabla de la Premier League, Luis Díaz protagonizó una divertida escena al burlarse de una curiosa reacción que tuvo el técnico Jürgen Klopp en el juego contra Newcastle.

El Liverpool conquistó una victoria contundente de 4-2 sobre el Newcastle, ampliando su ventaja en el liderato con 45 puntos, tres más que el Aston Villa y Arsenal. El rendimiento del equipo fue sobresaliente y tuvo figuras destacadas, entre ellas Luis Díaz, quien, pese a las críticas previas, brilló por su actuación.

Díaz fue una pieza clave en la primera victoria del Liverpool en el 2024, demostrando su calidad con una jugada individual que desencadenó el primer gol del equipo. Sin embargo, fue sustituido por Diogo Jota en el minuto 64, en un movimiento estratégico de Klopp.

El partido estuvo lleno de emociones, incluso para Klopp, quien mostró un evidente enojo en medio del partido. Las cámaras captaron su reacción airada hacia uno de los jugadores tras la pérdida de un balón cerca del área.

Lo que desató burlas fue la reacción de Luis Díaz desde el banquillo. El colombiano, que ya estaba en la zona de suplentes, no pudo contener la risa ante la furia momentánea de Klopp, quien se quitó la gorra y hasta intentó lanzarla.

Desde el banquillo, Díaz se miró con un miembro del cuerpo técnico y soltó una inesperada risa como producto de la reacción de Klopp. Este momento, que fue capturado por las cámaras del partido, causó toda clase de comentarios en redes.

Please look at Luis Diaz reaction to klopp wanting to throw his hat 😂😂 pic.twitter.com/gfYYShj8Ll

— * (@LiverpoolArena_) January 1, 2024