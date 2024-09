Linkin Park presenta en vivo su nueva canción ‘Heavy Is The Crown’, esta es la letra

Archivado en: •

Linkin Park anuncia ‘Heavy Is The Crown’, su segundo sencillo luego de su regreso, aquí le contamos todos los detalles. Sin dudas, la banda liderada en su momento por Mike Shinoda y Chester Bennington, se ha convertido en una de las más populares en el último mes.

La agrupación de nu metal anunció su regreso a los escenarios, luego de varios años de ausencia durante los cuáles sus fanáticos vivieron en el recuerdo del éxito de esta agrupación durante la década de los 2000.

Actualmente, Linkin Park volvió al ruedo con Emily Armstrong como protagonista, con nueva gira y nuevo disco en camino. Pero, mientras esto llega, la banda salió al mercado con 2 éxitos, ‘The Emptiness Machine’ y ‘Heavy Is The Crown’.

Durante el pasado 22 de septiembre, la agrupación continuó con su gira de presentaciones de regreso, en esta ocasión, desde Hamburgo, Alemania.

Allí, los fanáticos presentes pudieron deleitarse con más de 20 canciones, donde Linkin Park dejó varias sorpresas como, una versión acústica de ‘My December’, y en penúltimo lugar del setlist, el debut de la canción ‘Heavy Is The Crown’.

Los videos de esta canción se viralizaron rápidamente, y los fanáticos empezaron a comentar respecto al que es el segundo sencillo del álbum ‘From Zero’, próximo lanzamiento de estudio de la banda.

Sumado a esto, tras esta presentación, Linkin Park sorprendió a sus fanáticos al anunciar que esta canción será el himno de la edición del campeonato mundial de League Of Legends, Worlds 2024.

Esta canción sería lanzada de manera oficial el próximo 24 de septiembre, sobre las 10:00 a.m. de Colombia, con un video musical en colaboración entre la banda y el famoso videojuego.

En caso de que quiera conocer más en detalle lo que dice esta canción, aquí le dejamos la letra del éxito en inglés.

It’s pourin’ in, it laid on the floor againOne knock at the door and thenWe both know how the story ends, you can’t winGet your white flags out when the war beginsAimin’ so high but swingin’ so lowTryna catch fire, but feelin’ so coldHold it inside and hope they won’t showSayin’ it’s not, but inside I knowToday is gonna be the day you notice‘Cause I’m tired of explainin’ what the joke isThis is what you asked for, heavy is the crownFire in the sunrise, ashes rainin’ downTryna hold it in but it keeps bleedin’ outThis is what you asked for, heavy is the… Heavy is the crown

Turned to run, now look what it’s become

Outnumbered tеn to one

Back then, should’ve bit your tonguе

There’s no turnin’ back this path once it’s begun

You’re already on that list

Say you don’t want what you can’t resist

Waving that sword when the pen won’t miss

Watchin’ it all fallin’ apart like this