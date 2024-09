¿Linkin Park haría la canción de Worlds 2024? Todo sobre campeonato de League of Legends 

Cada vez falta menos para el Campeonato Mundial de League of Legends 2024, también conocido como Worlds 2024, el cual celebra la decimocuarta edición del evento que reúne a los mejores jugadores del mundo de la modalidad. El campeonato, que cuenta con 20 equipos, está dividido en tres fases competitivas y comenzará el próximo 25 de septiembre con la fase de Play-Ins en Berlín, Alemania. El sistema suizo será del 3 al 7 de octubre y del 10 al 13 de octubre, también en Riot Games Arena de la capital alemana. En esta fase se seleccionarán los últimos cuatro cupos para participar en el campeonato.

En cuanto a la fase eliminatoria, se realizará del 17 al 20 de octubre y del 26 al 27 de octubre en la Adidas Arena de París, Francia. Mientras que la final tendrá lugar el 2 de noviembre en The O2 de Londres, Reino Unido.

¿Qué equipos participarán en Worlds 2024?

Hanwha Life (Corea del Sur #1)

Gen.G (Corea del Sur #2)

DPlus KIA (Corea del Sur #3)

T1 (Corea del Sur #4)

Bilibili Gaming (China #1)

Top Esports (China #2)

LNG Esports (China #3)

Weibo Gaming (China #4)

G2 Esports (Europa #1)

Fnatic (Europa #2)

Fly Quest (Norteamérica #1)

Team Liquid (Norteamérica #2)

Play In – 1

Play In – 2

Play In – 3

Play In – 4

It’s that time of year: Here’s your complete #Worlds2024 ticket sale guide! — LoL Esports (@lolesports) July 12, 2024

¿Por qué se cree que Linkin Park estará a cargo de la canción oficial del campeonato?

Los rumores comenzaron cuando la cuenta oficial de LOL E-Sports en X, anteriormente Twitter, contestó una publicación de Linkin Park con el emoji de una corona. De igual manera, la cuenta de League of Legends compartió un teaser en el que únicamente se observa una guitarra y una corona.

Según los fanáticos, la canción llevaría por nombre ‘Heavy is the Crown’ y se anunciaría el 24 de septiembre. La banda aún no ha realizado ningún comentario al respecto, por lo que solo queda esperar.

👑 — LoL Esports (@lolesports) September 5, 2024

Esto es lo que pedisteis… Himno oficial y videoclip de #Worlds2024 el 24 de septiembre. pic.twitter.com/ZiLX1d2BRs — League of Legends ES (@lol_es) September 17, 2024

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park

Tras la trágica muerte de Chester Bennington el futuro de la agrupación se mantuvo en una constante incógnita, esto se debe a que los integrantes de la banda se tomaron un tiempo prudente para procesar la pérdida y encaminar su siguiente paso.

Tras años de espera, este 2024 se anunció que Emily Armstrong se convertiría en la nueva vocalista principal de la agrupación. La elección de la mujer conocida por ser la cantante de la banda Dead Sara sorprendió a los fanáticos.

La agrupación también anunció su regreso a los escenarios, añadiendo una fecha en Bogotá, Colombia. El cual forma parte del tour ‘From Zero World Tour’, que pasará por ciudades como Los Ángeles, Londres, Seúl y Hamburgo. De igual manera, los seguidores de la banda se encuentran a la espera del lanzamiento del álbum que los acompañará durante los siguientes conciertos.