“Le va a quedar difícil”: Tino Asprilla lanza crítica contra Luis Díaz tras partido de Colombia

Luis Díaz ha sido uno de los protagonistas del fútbol colombiano durante esta semana. El delantero que milita en el Liverpool de Inglaterra ha participado en los recientes partidos de la Selección Colombia.

Si bien muchos han reaccionado con orgullo al nivel de Díaz en el fútbol inglés, algunos consideran que el extremo ha quedado a deber con el combinado nacional, con el que no habría mostrado el nivel necesario.

Esto ha generado varias críticas por parte de los aficionados, las cuales se han amplificado en las últimas horas, tras la derrota sufrida ante la selección de Uruguay.

Las críticas a Luis Díaz

Inicialmente, muchos pensaban que con el despunte de Luis Díaz en talento, el ‘guajiro’ se convertiría en la nueva estrella de la Selección Colombia.

En un principio, Díaz mostró sus capacidades, dando grandes victorias a la ‘tricolor’ como lo fue el triunfo histórico frente a Brasil por 2-1, con un doblete de su autoría.

A partir de esto, Díaz se ganó el cariño del público colombiano. Sin embargo, eso parece haber cambiado luego de la Copa América 2024.

Esto se debió al hecho de que Luis Díaz no resaltó en este torneo al contrario de sus compañeros, especialmente en la final de dicha competición, donde muchos lo criticaron por no impulsar al combinado nacional hacia la victoria.

De hecho, grabada en la memoria de los hinchas se ha quedado una jugada clara de ataque para Colombia en aquella final ante Argentina, donde Díaz se la jugó a la individual, cuando parecía tener un pase claro para ‘Juanfer’ Quintero de cara al arco.

Aún así, varios colombianos siguen confiando en el talento de ‘Lucho’, incluso a pesar de algunas leyendas que se han referido a este caso, como lo hizo de manera reciente el ‘Tino’ Asprilla.

¿Qué dijo el ‘Tino’ Asprilla?

El histórico jugador del fútbol colombiano, Faustino Asprilla se refirió a este curioso caso. Incluso, el exdelantero explicó a la razón por la que Luis Díaz no rendiría con la Selección Colombia.

Según Asprilla, Díaz abusaría del regate en la ‘tricolor’, y esto le es más castigado en el fútbol sudamericano que en el inglés con el Liverpool.

En las pantallas de ESPN, Asprilla dijo: «Él no ha podido entender que no tiene que driblar en la mitad de la cancha, él no lo ha podido asimilar ahí (…) Mientras no entienda que en la Selección Colombia si no juega a uno o dos toques, le va a quedar muy difícil».

El ‘Tino’ incluso aseguró que ante esta situación, uno de sus compañeros debía acercarse al jugador, y decirle que debía jugar a ‘dos toques’.

Lo cierto es que los fanáticos confían en que Díaz pueda levantar el nivel, en especial el próximo martes, cuando la ‘tricolor’ reciba al combinado de Ecuador.