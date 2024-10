Las 10 canciones más terroríficas del rock y metal según la IA; ¿Si le dan miedo?

Cada año en octubre llega la temporada de Halloween, un festejo que en Colombia puede ser sinónimo de disfraces, películas de miedo nuevas y clásicas, dulces, fiestas e historias que parecen irreales. No hay producto audiovisual que no tenga un trabajo arduo en la melodía, pues según expertos de HookSounds, la música intensifica el miedo al sincronizarse con lo que se muestran en las imágenes.

Uno de los géneros musicales más tenebrosos o que entra para muchos en ‘algo oscuro’ es el metal, pero también el rock, por eso quisimos saber cuáles canciones se consideran terroríficas, según la inteligencia artificial.

→ Mire también: Conozca las películas más aterradoras según la ciencia ¿Se atreve a verlas?

¿Cuáles son las canciones más terroríficas del rock y metal?

Se le preguntó a ChatGPT, quien fue conciso con su respuesta, argumentando que las siguientes canciones “abordan temas oscuros y tienen una atmósfera inquietante que las hace perfectas para una lista de Halloween o para quienes disfrutan del lado más siniestro del rock y metal”.

También se le pidió una breve descripción de cada canción y esto fue lo que dijo. ¿Está de acuerdo?

Black Sabbath – Black Sabbath

Presenta imágenes de miedo y lo sobrenatural, evocando la llegada de una figura demoníaca.

Enter Sandman – Metallica

Trata sobre un niño que teme a la oscuridad y los sueños, con referencias a la ansiedad y el terror que se esconden en la noche.

The Number of the Beast – Iron Maiden

Inspirada por una pesadilla del vocalista Bruce Dickinson, la canción aborda temas de la maldad, el diablo y la visión apocalíptica del infierno.

→ Le puede interesar: Esta es la mejor canción de heavy metal de la historia, según la IA ¿La ha escuchado?

Welcome to My Nightmare – Alice Cooper

Una introducción a un mundo de pesadillas, donde Cooper explora temas de locura y fantasías macabras.

Ain’t Talkin’ ‘Bout Love – Van Halen

Aunque menos explícita en terror, la canción evoca sentimientos de desamor y desesperación, con una energía oscura.

Dead Skin Mask – Slayer

Basada en la vida del asesino en serie Ed Gein, trata sobre la obsesión y la locura, combinando horror con metal extremo.

Bark at the Moon- Ozzy Osbourne

Relata la historia de un hombre que se transforma en hombre lobo, tocando temas de monstruos y maldiciones.

Hells Bells – AC/DC

La canción aborda la inevitabilidad de la muerte y el poder del destino, con un tono oscuro y poderoso.

The End – The Doors

Una exploración de la muerte y la desesperación, con un sentido de nihilismo y un ambiente inquietante.

Sweet Dreams (Are Made of This) – Eurythmics (en la versión de Marilyn Manson)

La versión de Manson añade un giro oscuro a la original, hablando sobre los sueños distorsionados y la decadencia.

Aunque la respuesta puede ser bastante subjetiva, acá solo compartimos lo que respondió ChatGPT, por lo que usted puede estar o no de acuerdo.