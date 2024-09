Archivado en: •

El 9 de septiembre de 1956 cuando Elvis Presley, el joven rebelde con un estilo que fusionaba el blues, el country y el rockabilly, hizo su debut en el programa de Ed Sullivan, uno de los shows más importantes de la televisión estadounidense en aquella época. Imagínense la escena: una pantalla en blanco y negro, familias sentadas alrededor de la televisión y en el centro del escenario, un Elvis Presley con su característico peinado y su atuendo atrevido. La revolución estaba a punto de comenzar.

Curiosamente, esa noche, Ed Sullivan no pudo estar para presentar a Elvis debido a un accidente automovilístico que había sufrido poco antes. En su lugar, el conductor sustituto fue Charles Laughton, un famoso actor británico. Aunque Laughton no era un nombre asociado con el mundo del rock, hizo un gran trabajo al presentar a Presley, quien estaba a punto de cambiar el curso de la música popular para siempre.

Elvis ya había sido un fenómeno en la radio y en los discos, pero su aparición en televisión lo llevó a otro nivel. Ed Sullivan, a pesar de no poder estar allí personalmente estaba inicialmente escéptico sobre la joven estrella. Sin embargo, Sullivan pronto quedó impresionado por la energía y el magnetismo de Presley y aunque no pudo dar el visto bueno esa noche, sus influencias posteriores en la industria musical confirmaron que había sido una decisión acertada incluir a Elvis en su show.

Durante su primera actuación, Elvis interpretó tres temas que se convirtieron en clásicos instantáneos: ‘Heartbreak Hotel’, ‘Don’t Be Cruel’ y ‘Love Me Tender’. Los movimientos de Elvis, especialmente sus caderas y su estilo de baile audaz, generaron una mezcla de entusiasmo y controversia. ¡Sí, las mamás estaban preocupadas y los adolescentes estaban locos por él! La televisión capturó los movimientos provocativos del rey y esto encendió una chispa que desencadenó una tormenta de pasión por el rock and roll en toda la nación.

Después de esa noche, el rock and roll nunca fue el mismo. La influencia de Elvis se esparció como pólvora, transformando la música popular y estableciendo el rock and roll como un género dominante. El estilo y la actitud de Presley ayudaron a definir lo que muchos considerarían como la era dorada del rock, inspirando a generaciones de músicos y fans.

Pero la magia no se detuvo ahí. Elvis volvió al programa de Ed Sullivan en otras dos ocasiones, cada vez más consolidando su estatus como el ícono del rock and roll. Ed Sullivan, por su parte, se convirtió en uno de los principales promotores del rock y en un gran aliado para los artistas que estaban cambiando el juego musical. La combinación de Elvis y Sullivan no solo entretuvo a millones, sino que también ayudó a abrir las puertas para que otros artistas de rock pudieran brillar.

Por: Daniela Herrera