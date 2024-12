La popular banda de rock que no era del agrado de Angus Young de AC/DC

Reconocido por su estilo único al tocar la guitarra y su particular uniforme escolar , que usa en las presentaciones de su banda, el artista ha sido

Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo y canciones emblemáticas como «Back in Black», «Highway to Hell» y «Thunderstruck», AC/DC se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes y duraderas en la historia de la música.

Más allá de ser uno de los músicos más destacados de la industria, Angus Young también ha demostrado ser un fiel fanático y seguidor del rock. Sin embargo, pese a su infinito gusto por este género, no todas las bandas han logrado cautivar la atención del guitarrista.

¿Cuál es la banda de rock que no le gusta a Angus Young?

Recientemente, el portal especializado Indie Hoy, reveló unas declaraciones de Angus Young sobre aquella banda que nunca fue del agrado del guitarrista de AC/DC. Según la publicación, al músico no le gustaba la icónica banda de rock punk Ramones.

«A los Ramones solo los escuché una vez. Escuché una canción y no me generó nada. Me hizo recordar a la primera banda en la que estuve y estoy seguro de que incluso nosotros éramos mejores, y eso fue cuando tenía 12 años», afirmó el Angus Young sobre dicha banda.

Aunque Ramones no era del total agrado de Young, esta banda es considerada como una de las agrupaciones más importantes en la historia del punk rock. Con su estilo único, marcaron un antes y un después en la música desde su formación en Nueva York en 1974 hasta su disolución en 1996.

Asimismo, el guitarrista de AC/DC expresó sus críticas hacia la estética y la mentalidad del punk rock. Según Young, el movimiento adoptó lo peor de bandas como The Faces, con comportamientos escandalosos que, en su opinión, no compensaban la falta de habilidad musical.

«No sé si se acuerdan cuando Steve Marriott solía aparecer, limpiarse la nariz y escupir en su mano, generalmente como un imbécil, tirar la cerveza sobre la multitud y todas esas cosas. Pueden hacer todo eso, es bastante fácil para un chico subir y hacer todo eso, pero no pueden tocar«, expresó el guitarrista de AC/DC.