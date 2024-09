“No queremos llamarla musical”: Joaquin Phoenix sobre el ‘Joker 2’ y los retos que tuvo

Archivado en: •

En Radioacktiva tuvimos un invitado de lujo, nada más y nada menos que, Joaquin Phoenix. Nuestro director, Julio César Escovar emprendió un viaje a Los Ángeles en el que pudo entrevistar a este histórico actor y preguntarle en exclusiva algunos detalles sobre la secuela del ‘Joker’.

Sin dudas, ‘Joker 2’ es una de las películas más esperadas de este 2024. Luego del rotundo éxito que resultó la primera producción de este histórico personaje, las expectativas están por todo lo alto.

Más noticias: Revelan la condición que habría pedido Joaquin Phoenix para volver a interpretar al Joker

‘Joker 2’ o también conocida como ‘Joker: Folie à Deux’ tendrá su estreno junto a Joaquin Phoenix el próximo 3 de octubre. Sin embargo, algunas particularidades de este ‘film’ han sido reveladas, y Phoenix nos dio detalles al respecto.

¿’Joker 2′ es un musical? Joaquin Phoenix lo responde

Para muchos, hacer una secuela del ‘Joker’ es, indudablemente, una apuesta sumamente arriesgada. El regreso de este personaje a la gran pantalla ofrece la posibilidad de generar mayor éxito, o por el contrario, de disminuir el buen recuerdo de la primera entrega.

A pesar de esto, el director, Todd Phillips, y Joaquin Phoenix se le midieron al reto, pero incluso con algunos toques de dificultad mayor, como por ejemplo, agregar canto a la trama. Para muchos, esto convierte al ‘Joker’ en un musical.

Al respecto, Joaquin Phoenix nos brindó cierta claridad: «Todd y yo habíamos estado hablando sobre interpretación, y de Arthur y Joker como intérpretes, y por supuesto, hubo algo de canto en la primera y la música fue una parte tan grande de esa película que parecía una extensión natural, y yo pensé que sería interesante y retador» dijo el actor.

Más noticias: Estas son las canciones que Lady Gaga y Joaquin Phoenix van a cantar en el ‘Joker 2’

A pesar de esto, el actor expresó que no considera que esta secuela se trate de un musical en si. «Nosotros no hablamos de eso como un musical, del modo en que no queríamos que nos limitara. No queríamos llamarla un musical, para nosotros es una película en la que los personajes por momentos se expresan en canciones».

Los retos de cantar en el ‘Joker 2’

Claramente esto, además de compartir pantalla con Lady Gaga, hizo que Phoenix tuviera que prepararse de gran manera para este papel. Sobre estos retos, también conversamos con el actor.

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

«Trabajé con un gran entrenador vocal llamado Roger Love, con quien también trabajé en ‘Walk The Line’ hace 20 años, y parte de ello fue ¿cuál es tu rango?; ¿qué partes refuerzas?; ¿y cuándo empujas de ese rango? Porque me di cuenta de que debía encontrar la voz del personaje y no necesariamente cantar bien» explicó Phoenix.

Más detalles sobre esta preparación y su manera tan singular de interpretar este personaje, nos fueron revelados por el propio Joaquin Phoenix, por ello, aquí le dejamos el resto de la entrevista en exclusiva.

Finalmente, le recordamos que ‘Joker 2’ llegará a las salas de cine el próximo 3 de octubre, en lo que será una auténtica reunión de los fanáticos de este personaje.