¿James Rodríguez vuelve a Inglaterra? Lo relacionan con cinco equipos de la Premier League

James Rodríguez, el cucuteño de 33 años, acaba de tener una de las mejores actuaciones de su carrera y fue justamente con el seleccionado colombiano en medio de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024.

El mediocampista elegido como el mejor de la competencia continental, se encuentra actualmente como agente libre, luego de que su contrato con el São Paulo rescindiera.

Ahora, Rodríguez aspira a volver al Europa y jugar con un equipo de élite y una liga top. No obstante, en Portugal sería prácticamente descartado y en España, el Betis ya dio su negativa para poder ficharlo.

Es de destacar que, tras su destacada representación con el equipo cafetero, James se valorizó cerca de $1.5 millones más, llegando hasta la módica cifra de $5 millones de euros o unos $22 mil millones de pesos colombianos. Aunque su destino aún es completamente incierto, ya empiezan a surgir rumores de que el colombiano podría regresar a la Premier League.

¿Qué equipos estarían interesados en James Rodríguez?

De acuerdo con diferentes medios internacionales, el exjugador del Real Madrid fue ofrecido a clubes como Nottingham Forest, Aston Villa, Fulham, Wolverhampton y Brighton.

No obstante, de momento se sabe que estos clubes no han hecho una propuesta formal para invitar al colombiano a debutar con sus camisetas. Según el Diario AS, el tema salarial sería uno de los principales inconvenientes, pues aunque Rodríguez tiene un valor asequible en el mercado, algunos de los clubes no cuentan con tanto presupuesto.

Además, de la premier, James también está siendo relacionado con el Sevilla de España y el Como de Italia, pero por ahora, estos son rumores sin confirmación por parte de los clubes. Las siguientes semanas serán completamente cruciales para el futuro de James, quien espera conseguir equipo antes de que el mercado de fichajes se cierre