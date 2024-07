James Rodríguez estaría apunto de volver a Europa, este es el equipo que está interesado

Archivado en: •

James Rodríguez es uno de los futbolistas con mayor talento y brillo del fútbol colombiano. El mediocampista nacido en Cúcuta ha dejado varios momentos tatuados en la mente de los fanáticos del balompié en el país.

Su gran desempeño le ha permitido llegar a algunos equipos de talla mundial, como es el caso del Real Madrid o el Bayern Múnich.

Durante los últimos años, algunos se atrevieron a asegurar que la carrera del joven se encontraba de capa caída. Sin embargo, una CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024, que lo tuvo como máxima figura, le permitió repuntar.

Después de cortos pasos por Brasil, Grecia, e incluso Qatar, muchos esperan que el jugador vuelva a llevar su carrera al fútbol europeo. Esto no sería sencillo, sin embargo, las oportunidades siguen abiertas.

Luego de que durante este fin de semana se diera a conocer que James Rodríguez rescindió su contrato con el Sao Paulo de Brasil, han sido varios equipos con los que se lo relaciona.

Para muchos un regreso de James a Europa sería algo soñado, en especial, si se considera que aumentaría su forma física de cara al Mundial de 2026.

Si bien han sido varias las ligas y equipos que han mostrado interés por el jugador, hay una pista puntual que empieza a tomar fuerza, y que ilusiona a sus fanáticos.

Se trataría del regreso de James Rodríguez a un club en el que es recordado con gran cariño, y en el que formó buena parte de su grandeza.

El equipo que estaría interesado en adquirir los servicios del jugador es el Porto de Portugal, equipo en el que el futbolista compartió cancha con Radamel Falcao.

Muchos recuerdan la versión de James Rodríguez en este club, e incluso, su gran nivel le permitió un fichaje millonario por el Mónaco de Francia.

Estas pistas que indicarían este fichaje han provenido por parte de varios medios portugueses, como es el caso de ‘A Bola’, u ‘O Jogo’. Además del periodista portugués, Pedro Almeida experto en mercado de fichajes, quien también habló al respecto.

🚨🇨🇴 Breaking: Porto is in talks with James Rodriguez for a possible return to Portugal. #Porto pic.twitter.com/yeDXiojwB6

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 21, 2024