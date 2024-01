J Balvin tocó canción de Metallica en guitarra y dividió opiniones

Archivado en: •

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que se puede ver a J Balvin tocando una canción de Metallica. Como era de esperarse, esta grabación causó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

Mire también: Adolescente escucha ‘Enter Sandman’ de Metallica por primera vez y su reacción es viral

J Balvin sorprendió a muchas personas al compartir un video en sus redes sociales, en este, mostró que volvió a tocar guitarra y justamente lo hizo con una canción insignia de Metallica.

En la grabación, J Balvin está tocando una guitarra acústica y se escuchan los acordes de ‘Nothing Else Matters’, de Metallica. En el video, el artista asegura que está retomando este instrumento porque lo había dejado de tocar.

Esta es una de las canciones más reconocidas de Metallica y justamente la parte instrumental es una de las que más se destaca. Por eso, a muchas personas les causó intriga que J Balvin justamente la interpretara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Botón (@elbotonradio)

El cantante se ve bastante orgulloso por su interpretación, sin embargo, a muchos usuarios no les gustó que tocara esta canción. Esto lo hicieron notar en una serie de comentarios que escribieron en redes sociales.

No es la primera vez

Recordemos que esta no es la primera vez que J Balvin hace algo relacionado con Metallica. Recordemos que, en el 2021, la agrupación lanzó un disco en el que incluyó covers que hicieron algunos artistas de las canciones del ‘Black Album’.

En esta, se encontraba un sencillo en el que J Balvin cantaba ‘Wherever I May Roam’. Esta colaboración generó cientos de criticas en redes sociales y muchas personas comentaron que no era una buena versión.

En el momento, se aseguró que se trataba de una estrategia de mercadeo, pues se sabía que la participación de J Balvin en el récord iba a generar mucha polémica. Sin embargo, muchas personas la iban a escuchar para poder dar su opinión.

Un usuario compartió un video en el que supuestamente suena la voz de James Hetfield interpretando: “So no one told you life was gonna be this way. Your job’s a joke, you’re broke. Your love life’s DOA. It’s like you’re always stuck in second gear. When it hasn’t been your day, your week, your month. Or even your year”.

Sin embargo, se trata de una versión que fue creada con inteligencia artificial y Metallica no cantó esa versión en vivo. Muchas personas se alcanzaron a ilusionar y manifestaron que les gustaría escuchar a James cantando este tema.

Además, varios usuarios comentaron que la versión quedó muy parecida y que estaba muy bien hecha. Inclusive, algunas personas manifestaron que sonaba muy real y que se habían confundido.