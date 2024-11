Iron Maiden ya está en Bogotá: así fue la llegada de la banda de heavy metal al país

Iron Maiden se prepara para lo que será su esperado concierto en Bogotá. Después de más de 10 años, la agrupación de heavy metal regresa al país para cumplirle la cita a los miles de fanáticos que llegarán al estadio El Campín para ver a la icónica banda en vivo.

La agrupación británica, liderada por Steve Harris, se presentará este domingo 24 de noviembre en el estadio El Campín, en Bogotá. Después de su paso por varios países como Australia, Japón, Estados Unidos y Canadá, Iron Maiden hará un concierto en Colombia en el marco de su gira mundial ‘The Future Past’.

Vale recordar que, esta es la cuarta vez que Iron Maiden viene al país, pues la agrupación se ha presentado en Colombia en el 2008, 2009 y 2011. Durante sus tres fechas, la banda llenó el Parque Simón Bolívar.

Sobre el regreso de la icónica banda de heavy metal al país, Steve Harris comentó que “Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar (…). En este tour estaremos tocando nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Entonces será una gran experiencia”.

Así fue la llegada de Iron Maiden a Colombia

Después de un año, desde que Iron Maiden anunció su concierto en Colombia, la agrupación por fin llegó al país y se prepara para el show que dará en El Campín. El arribo de la banda de heavy metal a Bogotá se dio en la tarde de este jueves 21 de noviembre.

A través de redes sociales, se conoció un video en el que se logra observar el momento exacto en el que Iron Maiden aterriza en el Aeropuerto El Dorado. Según informó una controladora de tráfico aéreo, conocida como Lucrecia, la banda llegó a la capital del país en un avión Embraer Legacy 600.

Hasta el momento, solo se tienen las imágenes del aterrizaje del avión que traía a los integrantes de Iron Maiden. Pues el video solo muestra a la aeronave arribando al aeropuerto y no se ve el momento en el que la agrupación se baja de esta.

Aunque los integrantes de la banda llevan más de un día en la capital del país, hasta el momento no se han conocido más imágenes de los artistas en las calles de Bogotá. Por lo pronto, los fanáticos están ansiosos por presenciar lo que será el concierto de Iron Maiden en El Campín este domingo.