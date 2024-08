Iron Maiden en Colombia: revelan banda que abrirá el concierto en El Campín

Archivado en: •

El próximo 24 de noviembre, Bogotá será testigo de un evento épico en el estadio Nemesio Camacho El Campín: la llegada de la legendaria banda británica Iron Maiden como parte de su gira The Future Past Tour. La banda ha logrado un sold out impresionante en apenas tres días, asegurando una audiencia de aproximadamente 40 mil personas.

Coindicencialmente, Iron Maiden, conocidos por sus éxitos icónicos como ‘2 Minutes to Midnight’ y ‘The Trooper’, vuelven a Colombia 15 años después de su primera visita al país en 2009. En aquella ocasión, los miembros Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers se presentaron en el Parque Simón Bolívar de Bogotá durante su gira Somewhere Back In Time Tour, logrando un lleno total y dejando una marca imborrable en la historia del rock en el país.

Le puede interesar: Ella es la hija de Steve Harris, bajista de Iron Maiden; se casó con hijo de otro rockero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruce Dickinson (@brucedickinsonhq)

Confirman a los teloneros de Iron Maiden en Bogotá

Antes del concierto principal en Bogotá, se ha confirmado que Krönös será la banda telonera que abrirá el show para Iron Maiden. Esta noticia fue anunciada por la promotora Move Concerts Colombia, generando gran emoción entre los seguidores del heavy metal.

Krönös, fundada en 1987 en Cali, es una de las bandas más influyentes del heavy metal tradicional en Colombia, junto con Kraken. Su participación en este concierto es un reconocimiento a su trayectoria y contribución al género.

Krönös lanzó su primer álbum homónimo en 1988 bajo el sello Epic Records, con canciones como Persecución, Rockero soy y Gasolina, que definieron su estilo musical. En 2022, la banda tuvo una destacada actuación en el festival Rock al Parque, reafirmando su posición en la escena del rock colombiano. .

Necesita saber: La entrevista de Juan Kiss a Bruce Dickinson, de Iron Maiden, que nunca vio la luz

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KRÖNÖS (@kronosrockband)

Esta no será la primera vez que Krönös abre para una banda internacional de renombre. En 2022, tuvieron el honor de ser los teloneros de Kiss en Bogotá, demostrando su capacidad para encender el escenario y preparar al público para un espectáculo inolvidable. La combinación de Iron Maiden y Krönös promete ofrecer una experiencia única para los fanáticos del heavy metal en Colombia.

Ver también: La vez que Iron Maiden se enojó porque le pusieron flores rojas en el camerino en Colombia

El anuncio de este concierto ha generado una gran expectativa entre los seguidores de Iron Maiden, quienes consideran a la banda como uno de los pilares de la Nwobhm (Nueva Ola del Heavy Metal Británico). La presencia de Iron Maiden en Colombia no solo representa un evento musical, sino también un acontecimiento cultural que fortalece el vínculo entre la banda y sus fans colombianos.