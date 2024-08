Green Day, The Killers, Armenia y todos los lanzamientos de rock de esta semana

Archivado en: •

Reuniones con sus miembros originales, edición Deluxe, celebración de discos importantes, música en vivo y el rock nacional hacen presencia en los lanzamientos del fin de semana con el Planeta Rock y aquí les contamos cuales son los recomendados.

La banda que conocimos hace veinte años con uno de los álbumes debut más exitosos de la historia como el ‘Hot Fuss’, vuelve a la escena con sus cuatro miembros originales publicando su nueva canción llamada ‘Bright Lights’. El grupo conformado por Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr y Mark Stoermer presenta este sencillo con un video grabado en Las Vegas, la ciudad que los vio nacer y en la que a partir del 14 de agosto tendrán residencia para celebrar toda la trayectoria de la banda.



STAIND

Confirmando la realización de una edición Deluxe de su más reciente disco ‘Confessions of The Fallen’ publicado en septiembre del 2023. La banda formada en Springfield lanzó el sencillo ‘Full Of Emptiness’, que será uno de los tres temas que se añadirán en este trabajo y que los fans esperan más adelante la colaboración con Dorothy en la canción ‘Better Days’, y el punto de partida de su gira que será el 10 de septiembre junto Breaking Benjamin por los Estados Unidos.

Sorprendiendo al público con la celebración de los veinte años de uno los discos más importantes en su trayectoria, el ‘American Idiot’. Los fanáticos podrán disfrutar de una edición limitada con un compilado de 8 vinilos, 4 CD y dos discos Blu-ray. El grupo ya publicó en las diferentes plataformas, trabajos inéditos como el demo de ‘Holiday/Boulevard Of Broken Dreams’, el lado B favorito de los fanáticos ‘Favorite Son’ y la versión en vivo de ‘Minority’ grabado en el Irving Plaza de Nueva York.

AIRBAG

La banda argentina que estará en la tercera edición del Festival Cordillera el próximo 15 de septiembre en el Parque Simón Bolivar, culminará su gira en el Estadio de Vélez Sarfield con su ‘Round 2’. El año pasado se habían presentado en ese estadio ante 45 mil personas y quieren repetir esa cita publicando la versión en vivo de ‘Por Mil Noches’, éxito del disco ‘Libertad’ grabado en ese mismo lugar.

Los hermanos Sardelli hacen historia después de haber agotado fechas en el Movistar Arena de Argentina, el estadio de Argentinos Juniors, el Luna Park, e incluso colgándose el listón de ser la banda que le abrió a Guns N’ Roses en el Estadio Monumental, el ‘Round 2’ será celebrado el 21 de diciembre de 2024.

ARMENIA

El rock nacional hace presencia con Armenia, la banda de Juan Toro, a quienes los conocemos por canciones como ‘El Tiempo’, ‘Gracias’ y ‘Otro Lugar’ en colaboración junto a Volcán. Como siempre inquietos y moviéndose en la escena local, van publicando poco a poco el trabajo que produjeron en México, y el punto de partida son dos canciones llamadas ‘Es Mucho Pedir’ y ‘6PM’. El grupo quiere reforzar su trabajo y mostrarse más al público después de su más reciente álbum publicado ‘ARMN’.

Por: Santiago Castro