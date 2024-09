‘Friends’: el guión escrito por Erik Menendez en el qué contó el asesinato de sus padres

Archivado en: • •

Erik y Lyle Menendez han sido de los nombres más mencionados de las últimas horas. Estos hermanos fueron protagonistas de uno de los crímenes más sangrientos en los Estados Unidos en la década de los ’80’s.

Particularmente esta temática ha tomado gran fuerza, luego de que Netflix lanzara la serie ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, donde se cuentan detalles de este crimen.

Esta serie ha contado con gran popularidad reciente, especialmente por ser de los mismos creadores de ‘Dahmer’.

Una de las particularidades mostradas en esta producción, es el hecho de que luego de haber consumado el asesinato de sus padres, uno de los hermanos Menendez escribió un guión donde daba detalles de este crimen.

Tal y como se menciona en la serie, este escrito llevó el nombre de ‘Friends’. Este fue creado por Erik Menendez en conjunto con uno de sus amigos, Craig Cignarelli.

En este guión llamado ‘Friends’, Erik Menendez contaba la historia de un joven que asesinaba a sus padres. Su único objetivo era heredar una millonaria fortuna.

Este escrito de hecho fue mencionado dentro de las pruebas en el juicio de los hermanos Menendez por el asesinato de sus padres. Aunque este no fue revelado de manera directa.

Sin embargo, en el último tiempo se han mostrado algunas imágenes de este guión. Allí un joven llamado Hamilton Cromwell es el protagonista, y asesino de sus padres.

Si bien no se revela de manera directa la forma en que Cromwell acaba con la vida de sus padres, en esta trama se habrían encontrado algunas coincidencias con las acusaciones realizadas en contra de los hermanos Menendez.

En las últimas horas, a partir de la llegada de esta producción a Netflix, algunos internautas han confesado haber conocido a los hermanos, Incluso, dicen que Erik confesó en varias ocasiones haber cometido el crimen contra sus padres.

Weird fact: Erik Menendez told my sister he killed his parents a month before he got arrested. They were friends.

