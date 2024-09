Fanático hizo curiosa oferta a Liam Gallagher a cambio de boletas para ver a Oasis

Archivado en: • •

Oasis ha estremecido el mundo del rock durante el último mes. La banda de los hermanos Gallagher se reúne más de 1 década después de su separación musical, en lo que es uno de los sucesos más históricos del género.

Particularmente, esta banda ha sido capaz de mover grandes masas no solo en Europa, sino también a lo largo de todo el mundo gracias a su talento.

Inicialmente para muchos esto era algo soñado e imposible, sin embargo, luego de muchas especulaciones, es oficial, Oasis se reúne.

Este furor producido por la banda ha hecho que la venta de entradas para esta reunión se completara a una gran velocidad. La preventa inicio a finales del pasado mes de agosto, y en cuestión de horas se agotaron existencias.

Esto ha hecho que miles de personas interesadas en ver a Oasis se queden sin su boleta, esto al menos en las 17 fechas que tienen proyectadas para Europa, que son las siguientes:

Ante la falta de disponibilidad de boletas para algunos fanáticos, muchos fans fieles a esta banda se han lamentado por no poder conseguir su entrada.

Sin embargo, uno incluso fue recursivo, y aprovechó para hacerle un curioso ofrecimiento a Liam Gallagher a cambio de boletas para poder ver la reunión de Oasis.

Según explicó Anthony Lanni, un fanático de Oasis, tiene un disco que le entregó el propio Liam, con el cual se festejaba una gran marca de ventas del disco ‘What’s the Story Morning Glory’ de Oasis en Irlanda.

