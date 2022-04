Flea, de Red Hot Chili Peppers, confesó que le encanta un álbum de reggaetón

Archivado en: • •

Flea, el legendario bajista de Red Hot Chili Peppers, sorprendió en redes sociales al confesar que le encanta el más reciente álbum de Rosalía que incluye canciones de reggaetón.

Rosalía es una cantante española de 28 años que ha colaborado con artistas anglo y ahora parece haber captado la atención de Flea con su más reciente álbum llamado ‘Motomami‘

This new Rosalía album is fukking great

El guitarrista suele interactuar mucho en Twitter, allí expresó que «el nuevo disco de Rosalía está buenísimo», sorprendiendo a quienes no escuchan ni una canción del género urbano.

Además de expresar que el nuevo álbum de Rosalía está buenísimo, también contó cuales eran sus tres canciones favoritas. Flea aseguró que Bulerías, Chicken Teriyaki y Sakura fueron las canciones que le llegaron al corazón.

I love it all. Bulerías and Sakura hit me right in the heart, of course chicken teriyaki I’m a dancing motherfucker https://t.co/pxYx44gtTd

— Flea (@flea333) April 6, 2022