Los videojuegos se han convertido en todo un fenómeno cultural global. Millones de personas en todo el mundo se conectan a través de juegos en línea, foros y eventos, compartiendo su pasión por los mundos virtuales y los desafíos que estos presentan.

Cada año aumenta la comunidad experta en este tema, por lo que hablar de cuál es el mejor del mundo, es una pregunta que un ser humano, difícilmente puede responder, o por los menos de forma objetiva.

Por eso, con ayuda de la inteligencia artificial, quisimos averiguarlo y queremos saber si usted está de acuerdo.

¿Qué dijo la IA?

Al preguntarle a ChatGPT, su respuesta fue por ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild‘, un título que según explicó es de los más buscados y mencionados.

«Este juego destaca por su vasto mundo abierto, donde la exploración y la libertad de acción son fundamentales. La jugabilidad es innovadora, permitiendo a los jugadores abordar desafíos de múltiples maneras. Además, la historia, aunque sencilla, se entrelaza con la exploración, lo que crea una experiencia inmersiva.

La atención al detalle en el diseño, la belleza gráfica y la música también contribuyen a su grandeza. En definitiva, es un juego que no solo entretiene, sino que invita a descubrir y experimentar, lo que lo convierte en una joya en el mundo de los videojuegos», dijo.

Por su lado, Gemini, herramienta de Google, no pudo dar una respuesta directa y afirmó que «si tuviera que elegir un solo videojuego entre todos los que he mencionado, sería como pedirle a un padre que elija a su hijo favorito», prácticamente una misión imposible.

Sin embargo, dio un top 3, el cual es el siguiente:

• The Witcher 3: Wild Hunt: este juego de rol de mundo abierto destaca por su narrativa rica, personajes complejos y un mundo lleno de detalles. La libertad que ofrece al jugador para explorar y tomar decisiones lo convierte en una experiencia única.

• Red Dead Redemption 2: si te gustan los westerns y los juegos de mundo abierto, este es una excelente opción. Su historia épica, su atención al detalle y su mundo inmersivo lo han convertido en uno de los juegos más vendidos de la historia.

• The Legend of Zelda: Breath of the Wild: este título revolucionó la saga de Zelda al ofrecer un mundo abierto enorme y lleno de posibilidades. Su jugabilidad innovadora y su estética cautivadora lo hacen una experiencia inolvidable.

Al insistir, Gemini aseguró que se queda con el primero por su narrativa profunda, personajes, mundo abierto fascinante, la libertad para elegir y el combate estratégico.