‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’ podría estrenarse dentro de un año

Nintendo podría estar planificando ya la estrategia promocional y comercial del que sin duda se convertirá en uno de los lanzamientos más esperados de la nueva década.

La secuela de uno de los videojuegos más aclamados de la presente década, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, podría llegar a la familia de consolas Nintendo Switch dentro de aproximadamente un año, según se desprende de la información que ha publicado uno de los ‘espías’ más eficaces que, desde hace años, ha venido desentrañando muchos de los secretos mejor guardados de la gran N: un tuitero llamado Sabi.

En cualquier caso, y a falta de confirmación oficial por parte de la firma nipona, habrá que tomarse la noticia con cierta cautela y escepticismo y, sobre todo, estar muy atentos a los próximos movimientos que se disponga a realizar la firma de Kyoto, la cual siempre se ha destacado por operar con la máxima discreción, con respecto a estas conjeturas.

De acuerdo con el mismo testimonio, Nintendo y el equipo de programadores y diseñadores liderados por el productor Eiji Aonuma, quien tomó las riendas de la franquicia después de que su creador, Shigeru Miyamoto, diera un paso atrás para centrarse en otros proyectos, estarían planeando lanzar un nuevo ‘Zelda’ -o un remake al estilo del renovado ‘Link’s Awakening’, en su defecto- cada doce meses.

Hay que recordar que Nintendo ya hizo público, el pasado verano, un primer teaser de la segunda parte de ‘Breath of the Wild’ que no pasó en absoluto desapercibido para la comunidad gamer, entre otras cosas porque Link y Zelda aparecían internándose en una cueva donde se encontraba el cadáver del recientemente derrotado Ganon, un cuerpo en principio inerte que, sin embargo, acababa despertándose y no precisamente de buen humor.

