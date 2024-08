Estos son los videojuegos y consolas más vendidos de la historia: ¿los recuerda?

Archivado en: •

Los videojuegos son una de las formas de entretenimiento más queridas y preferidas por los fanáticos, este mundo ha evolucionado de manera fascinante pasando de sencillas recreaciones de arcades a complejas historias interactivas y aventuras gráficas en altísima resolución. En este contexto, tanto los videojuegos como las consolas que han liderado las ventas a nivel global, lo que se convierte en auténtico hito de la industria.

¿Cuáles con las consolas más vendidas?

Las consolas más vendidas de la historia incluyen la PlayStation 2, con 155 millones de unidades, seguida por la Nintendo DS con 154 millones, y la híbrida Nintendo Switch, con 129 millones de unidades. Estos dispositivos no solo revolucionaron el mercado con sus innovadoras propuestas, sino que también se convirtieron en el polo a tierra de miles de jugadores alrededor del mundo.

Un ejemplo claro de esto es la PlayStation 2, lanzada en el año 2000, no solo fue un éxito comercial, sino que marcó una era dorada para los videojuegos. Con títulos como Grand Theft Auto: San Andreas, Final Fantasy X, y Shadow of the Colossus, esta consola proporcionó experiencias inolvidables que redefinieron las expectativas del público.

Por su parte, la Nintendo DS, introducida en 2004, rompió moldes con su innovador diseño de doble pantalla y características táctiles, acercando los videojuegos a un público más amplio y diverso. Su portabilidad y juegos emblemáticos como Pokémon Diamond/Pearl y Mario Kart DS resonaron tanto en jugadores veteranos como en nuevas generaciones.

Finalmente, la Nintendo Switch, lanzada en 2017, combinó la experiencia de una consola tradicional con la portabilidad de un dispositivo móvil. Con títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, demostró que la innovación y la accesibilidad pueden coexistir, generando una comunidad global diversa y redefiniendo el gaming tanto en casa como en movimiento.

Y si de videojuegos se trata:

Minecraft, con 238 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2011, ha revolucionado el mercado de los videojuegos gracias a su simplicidad y la capacidad de los jugadores para construir mundos ilimitados. Su impacto ha sido profundo, convirtiéndose en una herramienta creativa y educativa que fomenta una cultura participativa donde los jugadores de todas las edades pueden colaborar y compartir sus creaciones, desdibujando las líneas entre jugador y creador.

Por su parte, Grand Theft Auto V, con más de 185 millones de unidades vendidas desde 2013, se ha consolidado como un gigante del entretenimiento interactivo. Su extenso mundo abierto y su narrativa compleja, junto con el popular modo multijugador GTA Online, han dejado una marca duradera en la cultura popular y en la percepción de los videojuegos como un medio para contar historias complejas.

Finalmente, Tetris, con más de 100 millones de copias vendidas desde 1984, sigue siendo un clásico atemporal. Su simplicidad y jugabilidad adictiva han mantenido su relevancia y atractivo a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en un ícono perdurable en el gaming.

Es imposible no emocionarse al recordar la historia de estos videojuegos y consolas que han formado parte la vida de muchas generaciones. Cada uno de estos títulos y dispositivos representa más que cifras de ventas; son testigos de la evolución de los jugadores y del impacto que la tecnología ha tenido en la forma de entretener y conectar con los demás.

¿Cuál es su favorito?

Por: Emily Camargo Bolaño.