Esta es la canción de Queen que la ciencia proclama como la ‘canción infantil perfecta’

Michael Bonshor quien es profesor de psicología musical de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, realizó una investigación donde evidenció que uno de los mayores éxitos de Queen es “la canción infantil perfecta”.

Boshor analizó diferentes clásicos infantiles y concluyó que la canción perfecta para esta etapa de la vida debe tener un tempo entre los 60 y 120 beats por minuto, además de un ritmo ideal para balancearse. “Esto ayuda a los niños a participar activamente en la música y fomenta la habilidad de respuesta, lo que puede ser beneficioso para el desarrollo de habilidades de comunicación”, afirmó el profesor.

Diferentes investigaciones aseguran que la música adecuada también puede influir en el desarrollo psicomotriz de las personas. De igual manera, el profesor menciona que «el ritmo constante de dos por cuatro en el compás se presta para caminar, bailar o balancearse”.

Para Bonshor, la canción que cumple todos estos parámetros es Radio Ga Ga de Queen, ya que además cuenta con una estructura simple y letras repetitivas que buscan rimar. Entre el listado, también se encuentran Bicycle Race y We Will Rock You de Queen, Don’t Worry, Be Happy de Bobby McFerrin, Price Tag de Jessie J, I Like to Move It de will.i.am y Single Ladies de Beyoncé.

Letra de ‘Radio Ga Ga – Queen’

I’d sit alone and watch your light

My only friend through teenage nights

And everything I had to know

I heard it on my radio

You gave them all those old time stars

Through wars of worlds invaded by Mars

You made ‘em laugh, you made ‘em cry

You made us feel like we could fly

So don’t become some background noise

A backdrop for the girls and boys

Who just don’t know or just don’t care

And just complain when you’re not there

You had your time

You had the power

You’ve yet to have your finest hour

Radio

All we hear is radio ga ga

Radio goo goo

Radio ga ga

All we hear is radio ga ga

Radio blah blah

Radio, what’s new?

Radio, someone still loves you

We watch the shows, we watch the stars

On videos for hours and hours

We hardly need to use our ears

How music changes through the years

Let’s hope you never leave, old friend

Like all good things, on you we depend

So stick around, ‘cause we might miss you

When we grow tired of all this visual

You had your time

You had the power

You’ve yet to have your finest hour

Radio

All we hear is radio ga ga

Radio goo goo

Radio ga ga

All we hear is radio ga ga

Radio goo goo

Radio ga ga

All we hear is radio ga ga

Radio blah blah

Radio, what’s new?

Someone still loves you

Radio ga ga

Radio ga ga

Radio ga ga

You had your time

You had the power

You’ve yet to have your finest hour

Radio

