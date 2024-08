Descubren polémico detalle desapercibido en videos de YouTube de Cristiano Ronaldo

Archivado en: • •

Cristiano Ronaldo y su canal de YouTube se convirtieron en tendencia durante este 21 de agosto. El futbolista anunció el estreno de su perfil en esta red social, donde busca compartir momentos con sus seguidores.

A través de esta iniciativa, el portugués ya ha publicado varios videos en los que muestra detalles de su vida personal y experiencias de su carrera como futbolista.

Sin embargo, en las últimas horas, uno de estos videos se convirtió en tendencia, por un curioso trofeo que se observó en el fondo de la grabación.

Como suele ser usual, Cristiano Ronaldo tiene preparado un espacio donde graba sus videos. Allí se pueden ver algunos detalles de decoración, tanto de la carrera del portugués, como del fútbol en general.

Pero, hubo uno en especial que llamó la atención de los fanáticos, especialmente, por el gran significado que tendría para el portugués y su carrera.

Este objeto puede ser visto en el video que grabó junto a su pareja Georgina, titulado como ‘Discover EVERYTHING about us’.

Si se fija particularmente en el fondo de la escena, se puede ver que Cristiano Ronaldo tiene una réplica de la Copa del Mundo. Este trofeo fue de los pocos que no pudo ganar el portugués durante su carrera, siendo de los más resistidos.

En las redes sociales, los seguidores del jugador, así como también algunos de sus detractores lo detallaron, y aprovecharon para recordar que su gran rival, Lionel Messi, si logró conquistar una real.

Why has Cristiano Ronaldo got a World Cup trophy? 🤣🤣 pic.twitter.com/ojbVUC1PQh

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) August 22, 2024