‘Demon Slayer’: este es el significado de la marca que Tanjiro tiene en su frente

Una de las cosas que más despierta curiosidad entre los fanáticos de ‘Demon Slayer:Kimetsu No Yaiba’, son las marcas que portan los Cazadores de Demonios, entre ellos su personaje principal: Tanjiro Kamado.

La serie narra la historia de este joven bondadoso que vive en la era Taisho de Japón y quien, un día, al regresar a casa después de vender carbón, descubre que su familia ha sido brutalmente asesinada por un demonio. Para su horror, su hermana Nezuko, la única superviviente, ha sido convertida en uno de ellos.

Dispuesto a encontrar una cura para Nezuko y vengar a su familia, Tanjiro se embarca en un peligroso viaje para convertirse en un cazador de demonios, por lo que se une a otros como Inosuke Hashibira y Zenitsu Agatsuma, quienes se enfrentan a poderosos demonios mientras buscan pistas sobre la legendaria Flor Azul de la Araña, la única flor capaz de convertir a un demonio en humano.

Las marcas del cazador son marcas especiales que aparecen en la piel de algunos cazadores de demonios durante la batalla. Se cree que son un regalo de los dioses, y otorgan a los cazadores un aumento significativo en sus habilidades físicas y de percepción. Sin embargo, las marcas también tienen un precio: aquellos que las poseen experimentan un dolor insoportable durante la batalla y su esperanza de vida se reduce considerablemente.

Inicialmente en la serie se conoce que la cicatriz que tiene el joven se debe a un accidente doméstico que sufrió cuando intentaba salvar a su hermano pequeño de una tetera hiviendo, lo que le dejó dicha marca.

No obstante, a lo largo de la trama se observa la transformación de la cicatriz que es la marca del cazador, una de ellas es la de la flor de wisteria, la más común y la que poseen Tanjiro y Nezuko. Se asemeja a una flor de wisteria y aumenta la fuerza y la resistencia del cazador.

Otras marcas son la de forma de relámpago, que aumenta la velocidad y la agilidad del cazador. También está la de dragón, la cual otorga al cazador una fuerza y resistencia sobrehumanas.

Las marcas del cazador son un símbolo de la fuerza y la determinación de los cazadores que las poseen, pero especialmente la de Tanjiro ha sorprendido a los fans de este anime por su notable transformación.

A lo largo de los capítulos se refleja que a medida que el joven aprende las técnicas de respiración, la cicatriz le cambia de tamaño y forma. Se piensa que cada vez que Tanjiro utiliza la Respiración del Sol para potenciar sus técnicas, la marca refleja un nuevo cambio.

