¿Así se siente crecer? Letra en español y significado de ‘Wake Up’ de Arcade Fire

Esta banda canadiense se ha popularizado cada vez más por tener sonidos únicos, gracias a su esencia indie rock. Arcade Fire ha logrado estar nominado a los Grammy con todos sus álbumes, es así, como los expertos en la industria musical los han categorizado como una de las bandas más relevantes de la época.

Para el año 2004, la banda lanzó al público su primer álbum, titulado Funeral, el cual no está exactamente inspirado en la muerte, pero si le hace honor a los familiares fallecidos de la banda, el principal objetivo de este, es dar a entender las cosas positivas que una muerte cercana puede dejar. Dentro de este álbum se encuentra ‘Wake Up’, conozca aquí el significado de esta canción.

Letra ‘Wake Up’ y traducción

Something filled up / Algo llenó

My heart with nothing / Mi corazón de la nada

Someone told me not to cry / Alguien me dijo que no llorara

But now that I’m older / Pero ahora que soy mayor

My heart’s colder / Mi corazón está más frío

And I can see that it’s a lie / Y puedo ver que es una mentira

Children wake up / Niños, despierten

Hold your mistake up / Reconozcan sus errores

Before they / Antes de que

Turn the summer into dust / Conviertan el verano en polvo

If the children don’t grow up / Si los niños no crecen

Our bodies get bigger / Nuestros cuerpos se hacen más grandes

But our hearts get torn up / Pero nuestros corazones se desgarran

We’re just a million little gods / Solo somos un millón de pequeños dioses

Causing rainy storms / Causando tormentas lluviosas

Turning every good thing to rust / Convirtiendo cada cosa buena en óxido

I guess we’ll just have to adjust / Supongo que tendremos que adaptarnos

With my lighning bolt so glowing / Con mi rayo de luz brillando tanto

I can see where I am going / Puedo ver a dónde voy

To be when the reaper / Cuando el segador

He reaches and touches my hand / Alcance y toque mi mano

With my lighning bolt so glowing / Con mi rayo de luz brillando tanto

I can see where I am going / Puedo ver a dónde voy

With my lighning bolts a glowing / Con mis rayos de luz brillando

I can see where I am go-going / Puedo ver a dónde voy-oyendo

You better look out below! / ¡Mejor que mires debajo!

¿Qué quiere decir ‘Wake Up’ de Arcade Fire?

Una de las melodías donde más sobresale el sonido del violín es ‘Wake Up’, una canción que se volvió todo un himno para aquellos que sienten que están cayendo al vacío. Representa las responsabilidades que aparecen cuando ya no se es un niño, esta describe el momento donde los actos si vienen con grandes consecuencias.

Durante la canción se encuentran varias metáforas, una de ellas, es cuando el cantante dice “We’re just a million little gods” que en español quiere decir “Solo somos un millón de pequeños dioses”, esta representa la rivalidad y los temores que se tiene con los demás.

La banda quiso explorar y decir lo que realmente se siente al crecer, y con ello todo el caos que se crea alrededor, como es tener un millón de dificultades en el camino. Además, se entiende que la etapa del autodescubrimiento es aún más difícil, cuando se vive en un mundo perjuicioso, por eso mismo dicen: «I guess we’ll just have to adjust / Supongo que tendremos que adaptarnos»

