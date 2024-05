¿Cuántos jugadores de Millonarios se han lesionado este año? La cifra asusta a hinchas

Archivado en: •

El cuadro embajador no la ha pasado muy bien en los últimos meses, Millonarios es uno de los equipos colombianos que más ha tenido lesionados a lo largo del campeonato de la Liga Bet Play 2024-I. Aunque este es uno de los equipos más grandes del país y con mucha hinchada, esto no ha sido suficiente para tener un buen cuerpo médico, pues más del 20% de sus jugadores, han tenido que pasar por una recuperación.

Con dos torneos importantes que está jugando el cuadro embajador, los jugadores no han podido dejarlo todo en la cancha, ya que en muchas ocasiones han tenido bajas por lesiones, unas de largas temporadas y otras un poco más cortas, pero que igual representan un vacío en el campo de juego. Solo en la última semana, Sander Navarro, Stiven Vega y Leo Castro, sufrieron fuertes golpes que los dejará fuera de las canchas por unas cuantas

fechas.

Leer más: Nueva preocupación para Millonarios: Leonardo Castro aparentemente sufre grave lesión

Pero no solo en este encuentro, ya que desde que comenzó el torneo, muchos han tenido que ir saliendo para dar paso a los nuevos talentos, pues su salud no les permite seguir y el cuerpo médico debe intervenir para que no jueguen más de lo permitido y así evitar molestias mayores.

¿Cuántos jugadores de Millonarios se han lesionado en el 2024?

Alberto Gamero no ha tenido un trabajo nada fácil, ya que desde que comenzó el torneo tuvo que hacer cambios y no fue posible continuar con su equipo estrella que venía siendo titular desde junio del 2023 cuando ganaron su estrella 16 y en los primeros meses del 2024 se posicionó como el campeón del torneo, al ganar contra el Junior de Barranquilla.

Sin embargo, la cantidad de jugadores que ha perdido Gamero a lo largo del año, es muy alta, con 15 futbolistas lejos de las canchas con la camiseta azul por problemas en su estado de salud. Llinas, Cataño, Mackalister Silvas y ahora Leo Castro han sido de los deportistas que más han dejado vacío el campo de juego.

Seguir leyendo: ¡Tiene chances! La competición a la que puede aspirar Millonarios si sale de Libertadores

Aunque dos de ellos ya volvieron al torneo local e internacional, Cataño no ha podido dar su 100% en el 2023, por lo que hace unos días se informó que el 10 de Millonarios, quedará fuera de la canchas por lo que menos en lo que resta del primer semestre del 2024. Sin olvidar a Giordana, que llegó desde Argentina para reforzar al equipo, pero se ha perdido muchos partidos del torneo, ya que las constantes lesiones no le han permitido jugar.

Estos son los 15 deportistas que han estado fuera en varios partidos: Danovis Banguero, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias, Andrés Llinás, Ómar Bertel, Samuel Asprilla, Juan Carlos Pereira, Mackalister Silva, Larry Vásquez, Daniel Cataño, Santiago Giordana, Leonardo Castro, Diego Abadía, Jader Valencia y Luis Paredes, son aquellos lesionados del primer semestre con Millonarios.

Más noticias:

Esta es la primera foto de exjugador de Millonarios después de grave accidente de tránsito

4 jugadores de Millonarios recibieron grave sanción por parte de la Dimayor: Esto sucedió