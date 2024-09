¿Cuánto cuesta Horizon: Zero Dawn? Sony subió el precio tras anunciar remasterización

Aloy es una cazadora de máquinas que habita en un mundo mundo postapocalíptico. En el que la naturaleza se ha adueñado de las ruinas del mundo antiguo y máquinas colosales se mueven con total libertad por las exuberantes tierras salvajes.

La sinopsis del juego menciona que esta es una nueva era de la humanidad. “En un mundo exuberante y postapocalíptico en el que la naturaleza se ha adueñado de las ruinas de una civilización olvidada. Los restos de la humanidad viven en tribus de cazadores recolectores. Las máquinas, criaturas mecánicas de origen desconocido, les han arrebatado el dominio de las tierras salvajes”.

Le puede interesar: Todo sobre Worlds 2024, campeonato de League of Legends en el que Linkin Park interpreta la canción oficial

Horizon: Zero Down, la primera aventura de Aloy, llega remasterizada a Playstation 5 y PC. Durante el State of Play se anunció que las personas que posean la edición original, física o digital, podrán acceder a esta nueva versión por un costo extra. Además, Horizon Zero Dawn: Complete Edition aumentó su valor en la PS Store tras la noticia de la remasterización.

La versión remasterizada del videojuego de acción y aventura, a cargo de Guerrilla Games, Nixxes y Sony Interactive Entertainment. La historia incluye más de 10 horas de conversaciones grabadas, capturas de movimiento y mejoras gráficas que ponen al juego al mismo nivel de calidad visual que Horizon Forbidden West.

Le puede interesar: Anuncian cambio en el lanzamiento de Assassin’s Creed Shadows: fecha de salida y precios

¿Cuánto cuesta Horizon: Zero Down?

En Estados Unidos seguidores del videojuego reportan que subió casi el doble de su precio, pasando de $19 a $39 dólares tras el anuncio de la remasterización.

La Complete Edition de Horizon: Zero Down tiene un costo de $39 dólares en la tienda oficial de Playstation, y esta cifra en pesos colombianos equivale a los $167.000. Pero, en otros comercios nacionales, como la página web de Sony o tiendas especializadas, tiene un costo de $119.000 pesos colombianos. La remasterización del videojuego saldrá a la venta el próximo 31 de octubre.

‘HORIZON ZERO: REMASTERED’ has been officially announced & will release on October 31. pic.twitter.com/juYmbvb8z8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2024

Le puede interesar: Llega el nuevo videojuego Dragon Ball Sparking Zero; cuándo sale y precio en Colombia

Juegos gratis con PS Plus en octubre de 2024 para PS5 y PS4

Dead Space Remake – PS5

WWE 2K24 – PS5 y PS4

Doki Doki Literature Club – PS5 y PS4

PlayStation Plus es un servicio de suscripción en el que la persona que lo adquiera podrá acceder a grandes descuentos de juegos digitales. De igual manera, se podrán acceder a juegos totalmente gratis seleccionados mes a mes.

PlayStation 5 Pro de edición 30 aniversario

PlayStation anunció que lanzará una edición de la PlayStation 5 Pro por la conmemoración del aniversario 30. La consola trae un diseño nostálgico que emociona a los amantes de la marca. Aunque, lo que ha causado mayor revuelo entre el público general, es su precio. Si desea más información al respecto, haga clic aquí.